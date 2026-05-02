Никола Цолов си осигури полпозишън, но състезанието може да бъде изместено: “Такива дни показват колко сме силни“

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов се класира 10-ти в квалификацията в Маями на 1 май, с което си осигури старт от полпозишъна за спринта днес, на 2 май. Това постижение става още по-забележително, като се има предвид, че Цолов получи повреда в самото начало свободната тренировка и на практика не взе участие в нея. Лошите новини са, че Гран При на Маями, което ще се проведе в неделя, 3 май, може да бъде изместено заради лошата прогноза за времето, пише “ESPN“.

Никола Цолов: “Такива дни показват колко сме силни“

Никола Цолов не взе почти никакво участие в свободната тренировка, като получи повреда в самото ѝ начало и не успя да се върне на трасето. Въпреки това той се класира на 10-то място, което му осигури полпозишън за спринта. По този повод Цолов написа в социалните си мрежи следното: “Такива дни показват колко сме силни. Пропуснах тренировката заради повреда на нова писта и оттам направо в квалификацията и въпреки това стигнахме до място в топ 10. Усилената ни работа е за такива моменти, полпозишън за спринта, да го използваме“.

Още: Никола Цолов преди рестарта в Маями: От екрана на Формула 1 до реалната битка за лидерството

Гран При на Маями може да бъде изместено

Лошите новини са, че според “ESPN“ Гран При на Маями, което трябва да се проведе на 3 май може да бъде изместено. Прогнозите показват висок шанс за гръмотевични бури, което ще влоши много условията на пистата. От ФИА ще обявят финалното си решение днес, на 2 май. До тогава Никола Цолов, заедно с всички пилоти от Формула 2, остава в неведение кога ще се състезава. Българския лъв спечели първия кръг в Мелбърн и пристигна в Маями като водещ във временното класиране.

Още: Заради силния интерес: Удължават кампанията за фен клуба на Никола Цолов