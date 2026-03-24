След разкритията: Орбан ще разследва дали Русия е подслушвала телефона на Сиярто

Унгарският премиер Виктор Орбан нареди незабавно разследване за евентуално подслушване на външния министър Петер Сиярто. Заповедта му идва след медийни публикации за връзки на дипломата с Русия. Като се позова на европейски източници, "Вашингтон Поуст" твърди, че в почивките на срещи на Евросъюза унгарският външен министър Петер Сиярто от години се обажда на руския си колега Сергей Лавров и го информира за дискусиите в реално време. Сиярто отхвърли твърденията като "фалшива новина".

Орбан е пред най-оспорваните избори от 16 години. Той продължава да блокира заем от 90 милиарда евро за Украйна и да иска руски въглеводороди. Берлин определи обвиненията на "Вашингтон Поуст" като много сериозни. Според полския премиер Доналд Туск те не трябва да изненадват никого. Еврокомисията изрази безпокойство и очаква разяснения от Унгария.

"Съобщенията са много тревожни. Отношенията на доверие между страните -членки и между тях и институциите са фундаментални за работата на Европейския съюз. Очакваме разяснения от унгарското правителство“, заяви Анита Хипер, говорител на ЕК.

"Председателят на Еврокомисията фон дер Лайен е в Австралия и не съм сигурна дали е видяла публикацията. Няма да коментирам казаното от Туск. Ние сме в постоянен контакт с всички страни-членки, има много въпроси, по които се координираме ежедневно и това разбира се, включва Унгария", категорична бе и Ариана Подеста, говорител на Еврокомисията.

