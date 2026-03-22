Туск отдавна подозирал, че Орбан доносничи на Кремъл

22 март 2026, 19:26 часа
Новината, че хората на Орбан информират Москва за заседанията на Съвета на ЕС във всички подробности, не трябва да е изненада за никого. Имаме подозрения за това от дълго време", коменитра в платформата Х полският министър-председател Доналд Туск във връзка с появилата се информация, че унгарската страна чрез хората на Орбан информира Москва подробно за вътрешните дискусии в рамките на Европейския съюз.

"Това е една от причините, поради които вземам думата само когато е абсолютно необходимо и казвам точно толкова, колкото е необходимо", посочва още премиерът на Полша. ОЩЕ: Руската армия започна офанзивата срещу "крепостния пояс" на Украйна. "Миротворецът" Орбан давал пълен достъп на Путин до ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

 

Повече за ролята на Орбан за информирането на Москва

Правителството на Виктор Орбан в Унгария, което най-много говори за мир в Европа без да уточнява при чии условия- от години тайно предоставяло на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Това е ставало включително чрез съюзници в унгарското правителство и руски хакери, проникнали в мрежите на унгарското външно министерство, пише The Washington Post, цитирайки неназовани настоящи и бивши европейски служители. Сред тях е и Ференц Фреш, бивш ръководител на Службата за киберзащита на Унгария, който коментира руските хакерски атаки. ОЩЕ: Руското разузнаване предложило фалшив опит за покушение срещу Орбан - на Путин му е важно кой ще спечели изборите в Унгария

Деница Китанова Отговорен редактор
Кремъл Полша Доналд Туск Виктор Орбан
