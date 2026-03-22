Туск отдавна подозирал, че Орбан доносничи на Кремъл

Новината, че хората на Орбан информират Москва за заседанията на Съвета на ЕС във всички подробности, не трябва да е изненада за никого. Имаме подозрения за това от дълго време", коменитра в платформата Х полският министър-председател Доналд Туск във връзка с появилата се информация, че унгарската страна чрез хората на Орбан информира Москва подробно за вътрешните дискусии в рамките на Европейския съюз.

"Това е една от причините, поради които вземам думата само когато е абсолютно необходимо и казвам точно толкова, колкото е необходимо", посочва още премиерът на Полша.

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

Повече за ролята на Орбан за информирането на Москва

Правителството на Виктор Орбан в Унгария, което най-много говори за мир в Европа без да уточнява при чии условия- от години тайно предоставяло на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Това е ставало включително чрез съюзници в унгарското правителство и руски хакери, проникнали в мрежите на унгарското външно министерство, пише The Washington Post, цитирайки неназовани настоящи и бивши европейски служители. Сред тях е и Ференц Фреш, бивш ръководител на Службата за киберзащита на Унгария, който коментира руските хакерски атаки.