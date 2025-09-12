След руските дронове в Полша: ЕК е поискала обяснение от посланиците на Беларус и Русия

Европейската комисия е привикала руския и беларуските пратеници на отделни срещи във връзка с нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна, обяви говорителят на Европейската комисия по външни работи Анита Хипер, предаде италианската информационна агенция ANSA. "Също така ясно заявихме позицията си с новото изявление на 27-те относно умишленото нарушаване на въздушното пространство на държава членка на ЕС от дронове и с факта, че сме напълно солидарни с Полша", припомни тя.

Вчера и Европейският парламент включи в дневния си ред за извънредна точка с обсъждане на случая.

Руските дронове в Полша

Припомняме, че Варшава вече задейства член 4 от Северноатлантическия договор. Член 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях.

Междувременно НАТО обяви, че ще брани всеки сантиментър от територията си. Русия след това обяви, че навлизането в полска територия не е било умишлено, докато върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази вчера съмнения, че случаят се дължи на умишлени действия. ОЩЕ: "Нямахме намерение да атакуваме цели на полска територия": Русия се уплаши от НАТО