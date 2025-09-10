"Нямахме намерение да атакуваме цели на полска територия": Русия се уплаши от НАТО

„Нямахме намерение да се атакуват цели на полска територия “, заяви руското Министерство на отбраната в съобщение след като руски дронове срещу Украйна нахлуха във въздушното пространство на Полша и бяха свалени от полските военни, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Руските военни обаче не потвърждават, че дроновете са навлезли в полското въздушно пространство и твърдят, че не са атакували Полша.

„Готови сме да проведем консултации по този въпрос с полското Министерство на отбраната “, добавиха руското военно министерство, пише още френското издание.

Полша задейства член 4 от Северноатлантическия договор

Припомняме, че Варшава вече задейства член 4 от Северноатлантическия договор.

Член 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях. ОЩЕ: Румънският президент: Трябва да спрем Русия

Уплаши ли се Русия от НАТО?

Изявлението на руското външно министерство идва на фона на предупреждението на НАТО в сряда, че ще защитава „всеки сантиметър“ от територията си след нахлуване на дронове в полското небе, което Алиансът определи като „опасно“ и „безотговорно".

„Моето послание към Путин е ясно: прекратете войната в Украйна, спрете да нарушавате въздушното ни пространство и знайте, че сме бдителни и ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО “, генералният секретар на НАТО Марк Рюте ОЩЕ: Нападение или не? Представител на НАТО коментира нахлуването на руски дронове в Полша