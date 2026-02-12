Макрон критикува държавната помощ за компаниите на Мъск

Френският президент Еманюел Макрон разкритикува държавната подкрепа за компании на Илон Мъск и го определи като "прекомерно субсидиран", което предизвика бърза реакция от страна на най-богатия човек в света. На индустриален форум в Антверпен Макрон защити политиката "Купувай европейско" и призова за мащабни инвестиции в европейската индустрия, частично финансирани чрез съвместен дълг на ЕС. Той посочи, че в САЩ освен значителни частни инвестиции има и сериозна държавна подкрепа.

"Всички са очаровани от Starlink, но ако сме реалисти, Мъск вероятно е сред хората в света, получили най-много милиарди долари от американските данъкоплатци под формата на субсидии", заяви Макрон. По думите му Мъск е "преди всичко прекомерно субсидиран от федерални агенции".

Мъск отговори

Мъск отвърна в социалната мрежа "X", която притежава, и заяви, че европейските държави субсидират индустриите си повече от САЩ. Той подчерта, че общото държавно финансиране за Tesla и SpaceX възлиза на около 1% от комбинираната стойност на двете компании.

"За разлика от това, ако направите същата сметка за големите американски и европейски аерокосмически компании, държавната подкрепа надхвърля 100% от стойността им", написа Мъск.