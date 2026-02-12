Президентът връчва мандат на Андрей Гюров за служебен кабинет

Президентът Илияна Йотова, която вчера (11 февруари) избра подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за кандидат за служебен премиер, ще му възложида да състави временно правителство. До тук се стигна, след като президентът разговаря с всички възможни 10 кандидати за служебен премиер, от които може да избира по Конституция. Петима потвърдиха, че са готови да поемат този пост. Това бяха Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Йотова проведе консултации и с парламентарните групи. "Ще взема своето решение, съобразно конституционните текстове, моите правомощия и интересите на България", заяви тя.

Временното правителство се назначава с указ на президента. От това зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание.

Кой е избраният за служебен премиер?

Депутат и председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров беше избран за подуправител на БНБ през 2023 г. Централната банка го отстрани от поста заради решение на Антикорупционната комисия за несъвместимост при заемане на поста. От година и половина Гюров е в неплатен отпуск и обжалва решението.

Опозиционните партии в Парламента одобриха решението на Йотова да номинира Гюров. "Най-важното за нас е да има честни избори. Посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока", каза председателят на ПП Асен Василев.

"Трябва вече най-отдалеченият от този модел и очакваме реални действия", заяви Хайри Садъков от АПС.

Ивелин Михайлов от "Величие" коментира, че Гюров е "контрапункт на останалите служебни премиери, които са продължение на това правителство".

Формациите от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, ДПС - Ново начало и ИТН, критикуваха избора.