Сексуални практики и религия: Разтърсващ разказ за случая "Петрохан" пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова

"Първопричината за цялата общност около (Ивайло) Калушев, както и основан спонсор, се оказва София Андреева. В интервюто си за предаването "Дневен ред" тя разказва как е психирала сина си, защото го хванала да пафка трева, подлагала го на ежедневен тормоз и тестове, водила го в метадоновия център на Сточна гара (за трева!) изключила го от училище и го дала на Калушев, заедно с пари, за да заминат за Мексико". Такова заключение направи Иван Калчев, кандидат за депутат от Зелено движение още преди 4 години, който е известен и с доброволната си военна служба в подкрепа на Украйна във войната ѝ срещу окупаторите от Русия.

Скандално интервю

Версията, че в случая "Петрохан" става въпрос за секта и педофилия, започна да си пробива все по-сериозно път заради подаваните данни от МВР и разследващите. Отделно, в парламента също официално разговорът тръгна към "затворено общество с елементи на секта" - ОЩЕ: За случая "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша държавна длъжност

В продължение на над час и половина, в интервю пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, София Андреева – дългогодишен последовател и близка на Ивайло Калушев, сподели своята гледна точка за трагичните събития, довели до смъртта на шестима души. Съгласно разказа ѝ, тя се запознава с Калушев през далечната 2008 година, като причината била той да ѝ помогне да излекува сина ѝ от зависимост към марихуана. Actualno.com научи името на момчето, но няма да го публикува).

Андреева обаче разказва, че в обществото, което Калушев е изградил, има силна религиозна база, на основата на будизъм. Има и строги правила - да не се краде, лъже, клевети, убива, да не се злоупотребява сексуално. Но Андреева говори и за "прерожденци", като определя две от жертвите сега - 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. Доста бързо през вчерашния ден, 11 февруари, с първоизточник "Труд news", излезе информация, че Златков бил поверен на грижите на Калушев още на 11-годишна възраст. Сочи се, че това е казано от баща му в официални показания - името на бащата не се посочва. Но има разказ как бащата търсил сина си в Мексико - Калушев е развивал дейност там още преди ковид пандемията, а според описаното в "Труд news" през 2022 година родителят отишъл в хижата в Петрохан и не видял нищо нередно. Според написаното, бащата опитал да говори със сина си за духовните практики в "обществото", но не успял - и споделя, че не повдигал въпроси за сексуални посегателства, нищо не го накарало да се усъмни.

Самата Андреева твърди, че Ники е бил много лъчезарно и сладко дете, 10-годишно, когато го дават на Калушев, по-точно детето само поискало да бъде при него. Казва и, че Калушев се запознал с майката на Николай - Ралица, на курс по хипноза и тя му казала, че Ники има сънища и спомени от предишни животи и постоянно ѝ ги разказва. Така се разбрало, че той е прерожденец.

Сексуални практики и духовен живот

В интервюто пред "Дневен ред" обаче София Андреева засяга темата за сексуални практики. Тя разказа, че сексуалността може да бъде изразявана само между мъж и жена, не може между мъж и мъж, защото мъжът "изхвърля" енергия, докато женската енергия е нещо съвсем различно, тя е "хубава". Андреева твърди, че специално питала Калушев и той ѝ го казал. Но това се било знаело и от популярна литература - мъжът изхвърля жизнената си енергия при сексуален акт и тя се губи, обаче когато имало за цел "енергията да тръгне нагоре", било различно. Целта като на посветени била тази енергия да тръгне нагоре, защото на "посветените" целият им живот е посветен на просветлението и на задачата да се канализира енергията, да мине през чакри и центрове и да се изхвърли през фонтанелата. И още от разказа - сексуални практики се правят само от високо напреднали медитатори, които с години трябва да са ги правили. В случай на злоупотреба с такава сексуална практика лицето може да умре или да изпадне в шизофрения и това няма да е само в този живот, а ще го преследва и в следващи животи. Ако той (Калушев) бъде въвлечен в подобни животински дейности и сексуални практики, цялата енергия ще слезе надолу, ще се изхвърли и загуби - поради тази причина Андреева била убедена, че сексуални практики с децата е изключено да е имало.

За сина на Андреева - според разказа ѝ, той живял с Калушев в Мексико, но когато се върнал, почнал да пише писма до бащата на Николай с шокиращи твърдения. Андреева твърди, че е писал и "сигнал до някакви служби, до ДАНС", за което тя е разбрала по-късно от самия Калушев, който й казал да озапти сина си. Калушев научавал за тези сигнали от свои приятели в службите и не е викан по тях за разпит, по думите на Андреева. Actualno.com също получи информация от различни източници за подаден до сигнал ГДБОП, различен от този, който вече изтече в публичното пространство - ОЩЕ: Педофилия или семеен конфликт? BG Elves публикува прословутия сигнал по случая "Петрохан". Според Андреева, причината синът ѝ да се държи така била ревност и завист към Николай, че ще го измести, тъй като точно тогава Ники се бил появил при тях в Мексико.

София Андреева дори определи сина си като "моралния убиец" на Калушев и останалите - защото всичко, което сега се изсипвало върху тях и родителите на Николай и Александър, било заради това, което той наговорил. Тя счита, че тези хора полагали изключителни грижи за сина ѝ, а неговата клевета ги убила. Откакто станала тази трагедия, тя повече не искала да вижда сина си. И твърди, че Калушев имал приятели навсякъде - сред политици, спортисти и какви ли не хора, но сега всички се изпокрили, страх ги било от скандала.

Андреева твърди и, че откакто синът ѝ почнал да говори, всички в обществото на Калушев били омърлушени. Видеото, на което те се сбогуват, сопред нея е правено от Николай, защото той липсва сред сбогуващите се мъже. Според нея Николай го снимал от телефон или камера, кадите не са от охранителна камера, защото те камерите слагали на високо. Официално обаче разследващите казват, че записът е от охранителна камера - ОЩЕ: Вижте кадрите от хижа "Петрохан", които МВР разпространи (ВИДЕО)

Същевременно София Андреева смята, че синът ѝ се променил много положително след 4 години живот с Калушев в Мексико - почнал да чее книги, да се интересува от изкуство, научил се да майстори някакви неща. Тя за това време го е виждала около 4 пъти, всяка година ходела по веднъж, в една от годините отишла 2 пъти. Андреева твърди и, че финансирала първото пътуване на Калушев до Мексико като той ѝ е продал къща от наследство. "В интерес на истината беше по-скъпо, но аз си пращам детето с тях", "така че ако съм я купила по-скъпо, това си е мой проблем". Откъде взела парите - давал ѝ ги мъжът ѝ. Може би им била дала милиони на Калушев и останалите, но не е сигурна, защото не я бивало да се оправя с парите. Там като заминали тя пак им дала пари, за да има къде да живеят. Там те по едно време си продали лодката и я питали искаш ли да ти върнем някакви пари и тя казала - не - ОЩЕ: Откъде пари? Защо и как деца са гледани дълго време там? Важни въпроси за случая "Петрохан"

Според Андреева, йерархията в групата е била - най-висш Калушев, след него Николай и Александър, въпреки че са били толкова млади, но те един вид са щели да бъдат негови наследници. Чак след това идвали по ред другите трима, тяхното ниво било много по-ниско. Това, че Калушев е останал сам накрая с Ники и Алекс не е било нещо странно и неестествено, стана ясно от въпрос на Миролюба Бенатова - жената потвърди, че те тримата са ходели навсякъде заедно. Медитирали и по цели нощи, според Андреева.

Тя потвърди, че хората с Калушев имали огнестрелно оръжие, ловни билети, правели патрули в горите. Вече има разпоредена от вътрешния министър в оставка Даниел Митов проверка за разрешителните за оръжия на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков. Иванов е имал значителен огнестрелен арсенал - пет пушки, две карабини, едно късо оръжие и два заглушителя. На името на Калушев са регистрирани два пистолета. Разрешителните и на двамата са издадени от Областна Дирекция МВР - Монтана през 2021 година.