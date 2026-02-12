Спорт:

СОС обсъжда преименуване на площад "Св. Александър Невски"

Столичните общински съветници ще обсъдят възможност за преименуване на площад "Св. Александър Невски" на "Св. Иван Рилски". Вносители на доклада до СОС с предложението за преименуване на площада са общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров, Ивайло Йонков – от групата на "Синя София", както и Веселин Калановски от ПП-ДБ. Предлага се най-представителното публично пространство в България, което обединява емблематични за София православни храмове, държавни културни институции и мемориали, да бъде преименувано на св. Иван Рилски, най-почитаният светец у нас и небесен покровител на българския народ.

Тази година се навършват 555 г. от пренасянето на мощите на рилския светец от Търново в светата Рилска обител.

Близо два века след успението на св. Иван Рилски, мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях тръгват от този площад. Към момента неговото име носи само една улица в София, отбелязват общинските съветници в своя доклад до СОС. 

Те посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София. Той е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1252 – 1263) по волята на владетеля на монголите Бату хан, заради лоялността си като васал на Златната орда, и поддържа васалните си отношения към династията на монголите до своята смърт, като гаранция за собствената си власт в страната. Александър Невски като победител в битките при река Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците, олицетворява руската идентичност като борба на източното християнство срещу влиянието на западното християнство. Канонизиран е за светец от руската православна църква през 1547 година, пишат вносителите в доклада.

Общинските съветници отбелязват, че на площада няма адреси и не се налага промяна на адресни регистрации.

