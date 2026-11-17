Продължилият часове наред украински въздушен обстрел по Кримския мост е дал резултати - вече има първи, макар и кратки видеокадри, показващи, че една от арките на съоръжението е паднала. Това потвърждава по-ранни твърдения на бившия руски депутат Александър Невзоров, сега яростен критик на режима на руския диктатор Владимир Путин, че точно това се е случило - ОЩЕ: Преди Путин да се срещне с Тръмп и Си: Канонада срещу Кримския мост и Москва. Русия удари мостове в Киев (ВИДЕО)

Дотук т.нар. губернатор на Крим Сергей Аксьонов, назначен от режима на руския диктатор Владимир Путин, казва в официалния си канал в Телеграм, че има двама загинали "в Ленински район на Република Крим".

Все още не е напълно ясен мащабът на въздушната атака, но не само Кримският мост беше уцелен - Украйна порази и нефтохимичния комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкирия. Първите данни за тази атака са, че е уцелена поне една производствена мощност в предприятието. То преработва годишно до 10 млн. тона суров петрол и произвежда газов кондензат - Още: Пътят и арката на Кримския мост са били засегнати при новото нападение на Украйна (ВИДЕО, СНИМКИ)

И още - голяма ел. подстанция е ударена в Курска област. Става въпрос за съоръжението "Садовая":