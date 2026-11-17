Официално - 72 души са загинали след руската бомбардировка с авиобомби по Комишуваха. Там руснаците удариха с бомби местно училище, открито преди 2 години със специален гост бившия британски премиер Борис Джонсън. В училището е имало укритие - но то е бомбардирано с бомба ФАБ-3000.
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After two weeks of continuous work, the search and rescue operation in Komyshuvas has been completed. Officially, 72 people were killed there as a result of the Russian attack. Among them were rescue workers, police officers, medical staff, utility workers and teachers. https://t.co/4LW8JNrzGT— WarTranslated (@wartranslated) November 16, 2026
"По брой на загиналите това е най-страшният удар по Запорожка област и един от най-страшните в Украйна. Трагедия, която завинаги ще остане болка за нашия регион и цялата страна. На 2 ноември врагът удари с управляеми авиобомби хуманитарен център в центъра на селото, където хората дойдоха за помощ. В продължение на две седмици спасители, полиция и други служби работеха сред развалините под заплахата от нови удари. Благодаря на всички, които направиха всичко възможно през всички тези дни, за да намерят телата на всички загинали", написа в официалния си канал в Телеграм Михайло Семикин, военновременен ръководител на Запорожка област.
По думите му, издирвателната операция вече е приключила, но има още четирима души, които не са намерени - тяхната съдба се изяснява. Четирима ранени продължават да бъдат лекувани. Пети ранен, жена, почина в болницата.
Вечерта на 2 ноември руски самолети пуснаха най-малко 9 управляеми бомби ФАБ-3000 върху центъра на Комишуваха. Една от тях порази училище, където се раздаваше хуманитарна помощ и където хора се криеха в мазето - Още: ГУР посочи имената на руските военни, избили потвърдено вече 55 души в Комишуваха (ВИДЕО)