Заложените икономии от реформата в ТЕЛК са с 100 млн. евро по-малко в актуализирания проект за Бюджет 2027, внесен в Народното събрание. Разминаването в сметките издава, че на фона на уверенията как парите за личните асистенти не се намаляват, а растат, кабинетът всъщност е планирал да им изплати със 100 млн. евро по-малко за заплати догодина. ОЩЕ: В 8:00 сутринта: Радев нахвали Бюджет 2027 - повече за ученици, пенсионери и "стратегически пробив" с инвестиции (ВИДЕО)

В първия вариант на бюджетния проект министерството на финансите беше написало 228,3 млн. евро икономии от реформа в ТЕЛК. Правителството упорито мълчеше как смята да осъществи този замисъл, докато не се разбра, че през депутати е внесло промени в два закона - за личната помощ и за здравето. Единият вече е оттеглен, след като изригна вълна от недоволство срещу намерението да се орежат парите на личните асистенти и да се сменят трудовите им договори с нови договори, в които част от осигуровките липсват. Другият все още е на дневен ред, но при създалото се недоволство не е ясно какъв шанс ще има – и той, и потенциално всякакви реални реформи, а не обикновено рязане на разходи на калпак, пише в. "Сега".

Промените, които не са оттеглени, предвиждат въвеждане на комплексна оценка за намалена работоспособност, в която ще влиза и функционален дефицит, както и издаване на експертно решение по медицинската история в здравното досие в Националната здравноинформационна система. Какво точно ще съдържа реално новият механизъм на оценка не се разбира от закона, тъй като той е уреден в наредбата за медицинската експертиза. От корекциите в бюджета се вижда, че ефектът от евентуалните промени вече е намален на 128 млн. лв. Това явно е очакването за икономии от закона за здравето, което пък означава, че ефектът от другия закон е бил икономия от 100 млн. евро.

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Премахването на 100-те млн. евро икономия в бюджета от първоначално планираната реформа в ТЕЛК е довело до промяна в разходните мерки, с които правителството смяташе да свие дефицита. Вместо разходите да паднат със 75 млн. евро, сега във внесения законопроект те са с 24 млн. евро повече. Не е ясно обаче как са компенсирани 100-те милиона, защото в крайна сметка няма разлика в първоначално предвидените общи приходи и разходи в бюджета, а оттам и в планирания дефицит, който остава 4,907 млрд. евро за догодина.