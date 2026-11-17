Служители на Европейската комисия и Европейския парламент преминават специални обучения по контрашпионаж, в които сами влизат в ролята на шпиони. Чрез ролеви игри те трябва да разберат колко лесно чувствителна информация може да попадне в неподходящи ръце, съобщава POLITICO, позовавайки се на трима души, запознати с обученията, пожелали анонимност заради вътрешните правила за сигурност.

Обученията идват в момент на засилени опасения от шпионаж. Миналата седмица главният изпълнителен директор на американския технологичен гигант Nvidia Дженсън Хуанг беше принуден да подаде оставка след твърдения, че е станал мишена на предполагаема китайска разузнавателна операция. В нея според обвиненията е участвал корпоративен ръководител, с когото Хуанг е имал извънбрачна връзка.

В Брюксел тревогите са свързани и с разкритията, че унгарски разузнавачи вероятно са се опитвали да вербуват информатори в институциите на ЕС. Още: Русия задържа полски шпиони в Калининград на националния празник на Полша

Служител на Европейския парламент разказва пред POLITICO, че е бил предупреден за т.нар. капани с романтичен елемент - сценарии, при които лични или интимни отношения се използват за извличане на информация или за създаване на възможности за изнудване. Подобен подход е сред предполагаемите методи в случая с Nvidia.

От дирекцията по сигурността на Европейския парламент са посъветвали служителите да избягват компрометиращи лични ситуации и да бъдат особено внимателни към хора, които проявяват подозрително дружелюбие или прекомерен интерес към работата им.

Специална мисия: влез в ролята на шпионин

В материали, с които POLITICO разполага, е описана 45-минутна игра с името "Cyber Escape Game". В нея екипи от до петима служители получават "специална мисия" - да влязат в ролята на шпиони и да проникнат в частен офис, за да съберат възможно най-много улики за набелязаната цел. Още: Ефектът на Бонд? Как MI6 очарова наблюдателите на шпиони по целия свят

"Не пропускайте възможността да станете шпионин в офиса!", гласи поканата за участие.

След това събраната от офиса информация трябва да помогне на участниците да сглобят достатъчно подробности, за да получат достъп до онлайн профилите и личните данни на набелязания човек.

"Помолиха ни да търсим информация в един офис. Целта беше да осъзнаем колко много можем да научим, като комбинираме информацията, която откриваме онлайн, с подробности от офиса или дори от кошчето за боклук", разказва служител на Европейския парламент, участвал в обучението.

Макар курсът да не е нов, съществуването му досега не е било публично известно. Той е разработен от дирекцията по киберсигурност към Генерална дирекция DIGIT на Европейската комисия, която отговаря за цифровите услуги. Във вътрешната платформа за обучение курсът е посочен като достъпен за всички служители, включително временния персонал и стажантите. Още: Руски шпиони и десетки потенциално рискови за националната сигурност: 100 сигнала за тероризъм в ДАНС през миналата година

Служител на Европейската комисия си спомня и за отделно упражнение по контрашпионаж, при което участниците трябвало да открият подозрителни предмети, разпръснати из стая, които потенциално можели да бъдат използвани за шпиониране.

Междувременно разузнавателни служби, сред които и белгийската Държавна служба за сигурност, провеждат специални инструктажи за евродепутати и други представители на европейските институции. Целта е те да бъдат запознати със заплахите от чужди разузнавания и с начините да не се превърнат в техни мишени.