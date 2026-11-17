Времето у нас остава необичайно топло за сезона, като единствено в северозападната част на България се задържат мъгли. Причината са активните циклонални процеси в северните части на Европа, които определят по-високите от нормалното температури. В четвъртък страната ни попада под влиянието на поредица от топли сектори, които ще вдигнат живака до 20–22 градуса, а на места и до 23 градуса. Необичайно топлото за ноември време ще се задържи чак до неделя. Тогава се очаква нормализиране на температурите с нахлуването на по-хладен въздух с атлантически произход, който ще се усети чувствително на фона на 20-градусовите стойности през седмицата. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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Първите индикации за евентуален снеговалеж се появяват едва в самия край на месеца, но засега остават в сферата на условностите.

"Между Димитровден и Никулден (6 декември) винаги се очаква т.нар. второ "циганско лято“ с периоди на по-топло време, което е напълно нормално за сезона. Предстоящата седмица обаче ще бъде изключително динамична и ще предложи целия репертоар на късната есен", каза той.

Днес на много места има мъгли, но през следващите дни те чувствително ще намалеят, тъй като вятърът ще се усили.

"Този път Пловдив няма да бъде най-топлото място в страната – други градове ще оглавят температурната класация. Очакват се и валежи, като в редки случаи количествата в София може да се окажат с около милиметър повече от тези в Пловдив, но дъждовете ще обхванат цялата страна", прогнозира проф. Рачев.