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След влаковата катастрофа: Тридневен траур в Испания (ВИДЕО)

28 октомври 2026, 17:33 часа 941 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
След влаковата катастрофа: Тридневен траур в Испания (ВИДЕО)

Испания ще обяви тридневен траур след влаковата катастрофа, в която загинаха десетки хора, обяви испанският премиер Педро Санчес. На 28 октомври 2026 г. два пътнически влака се сблъскаха рано сутринта в района на гара Урда в провинция Толедо, съобщиха испанските спешни служби. Два вагона са дерайлирали. Сблъсъкът между двата влака е станал в 8:54 часа местно време. По последна информация са загинали 68 души, а десетки други са ранени, съобщават испански медии.

Причината

Причината за инцидента все още не е установена. Público съобщава, че човешка грешка може да е причинила бедствието. Първоначално автоматичната сигнализационна система на участъка е отказала, което е довело до спиране на влаковото движение. Сблъсъкът е станал, след като е била възобновена под ръчно управление.

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Това е най-тежката железопътна катастрофа в страната от 2013 г. насам, когато 80 души загинаха, когато високоскоростен влак се разби на завой край Сантяго де Компостела в северозападна Испания. Също така е и третата голяма железопътна катастрофа с фатални жертви в Испания от началото на 2026 г. На 18 януари в провинция Кордоба сблъсък между два високоскоростни влака доведе до 46 смъртни случая и стотици ранени. На 20 януари крайградски влак дерайлира в Каталуния, убивайки машиниста и ранявайки близо 40 пътници.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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