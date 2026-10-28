Обрат: Канада явно няма да стане асоцииран член на ЕС, 4 държави са против

Страните от ЕС са се отказали от идеята да предложат на Канада статут на „асоцииран член“ в блока, като вместо това са избрали по-умерена формулировка, обещаваща „все по-тясно сътрудничество“ в навечерието на историческата среща на върха между Брюксел и Отава. Това става ясно от най-новата версия на проекта за декларация, с която са се запознали от редакцията на брюкселското издание Politico.

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Германия, Италия, Гърция и Франция са против асоциираното членство на Канада

Група от държави, включваща Германия, Италия, Гърция и Франция, се е противопоставила на споменаването на асоциирано членство в съвместната декларация между ЕС и Канада, която ще бъде публикувана в Монреал, заявяват дипломати.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен първоначално предложи „асоциирано членство“ за Канада в речта си за състоянието на Европейския съюз през септември, което изненада някои държави от ЕС.

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В предишен проект на съвместната декларация се посочваше, че ЕС и Канада ще „работят за дефиниране до срещата на върха между ЕС и Канада през 2027 г. на концепцията за асоцииран член, която ще отразява, чрез това още по-тясно сътрудничество, нашите общи усилия и сътрудничество за постигане на нашите споделени цели за просперитет, икономическа сигурност и стратегическа автономия“.

В окончателната версия текстът гласи: „Ще създадем още по-тясно сътрудничество между Канада и ЕС... и ще работим за дефиниране до срещата на върха ЕС–Канада през 2027 г. на концепцията за все по-тясно сътрудничество на Канада с ЕС, без да се стига до пълноправно членство".

Текстът все още се нуждае от окончателно одобрение. Страните от ЕС имат срок до 18:00 ч. на 28 октомври, за да повдигнат възражения, пише Politico.

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