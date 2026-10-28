Войната в Украйна:

И Соловьов се подигра на Тръмп за Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

28 октомври 2026, 17:40 часа 960 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages
И Соловьов се подигра на Тръмп за Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

"Трябва да се договорим с американците и просто да ги ударим заедно". Това заяви Владимир Соловьов, пропагандист номер едно на лъжите и дезинформацията на режима на руския диктатор Владимир Путин. Под "тях" Соловьов имаше предвид Норвегия -Още: "Скапана страна": Тръмп атакува Норвегия, след като не получи Нобелова награда за мир (ВИДЕО)

Защо Норвегия? Защото скандинавската държава така и не дава Нобелова награда за мир на американския президент Доналд Тръмп, който умира от яд заради това. "Да работим заедно с Америка и Тръмп да спечели с наша помощ Нобеловата награда за мир – за провеждане на военна операция срещу Норвегия", добави Соловьов, който не издържа накрая и избухна в смях.

Самият Тръмп явно показва, че изобщо не му е минало за липсата на Нобеловата награда за мир – и снощи пак се върна на въпроса, като се самоутеши, че по-важното било, че спасил 30 млн. живота. Как изчисли точно това число си е мистерия - Още: Хилари Клинтън изненада за импийчмънт на Тръмп. Той иска не само Нобел, а и "Пулицър" (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Нобелова награда за мир Владимир Соловьов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес