И Соловьов се подигра на Тръмп за Нобеловата награда за мир (ВИДЕО)

"Трябва да се договорим с американците и просто да ги ударим заедно". Това заяви Владимир Соловьов, пропагандист номер едно на лъжите и дезинформацията на режима на руския диктатор Владимир Путин. Под "тях" Соловьов имаше предвид Норвегия -Още: "Скапана страна": Тръмп атакува Норвегия, след като не получи Нобелова награда за мир (ВИДЕО)

Защо Норвегия? Защото скандинавската държава така и не дава Нобелова награда за мир на американския президент Доналд Тръмп, който умира от яд заради това. "Да работим заедно с Америка и Тръмп да спечели с наша помощ Нобеловата награда за мир – за провеждане на военна операция срещу Норвегия", добави Соловьов, който не издържа накрая и избухна в смях.

💊 Putin's chief propagandist Solovyov proposed attacking Norway to secure a Nobel Peace Prize for Trump — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026

Самият Тръмп явно показва, че изобщо не му е минало за липсата на Нобеловата награда за мир – и снощи пак се върна на въпроса, като се самоутеши, че по-важното било, че спасил 30 млн. живота. Как изчисли точно това число си е мистерия - Още: Хилари Клинтън изненада за импийчмънт на Тръмп. Той иска не само Нобел, а и "Пулицър" (ВИДЕО)

Trump: I didn't get the Nobel Prize, but I saved 30 million lives. That's much better. https://t.co/ZHHeemK49c — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026