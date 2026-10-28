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След завръщането си от фронта: Учител уби жестоко сина си в Санкт-Петербург

28 октомври 2026, 17:55 часа 1141 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
След завръщането си от фронта: Учител уби жестоко сина си в Санкт-Петербург

Жестоко убийство на дете бе извършено от учител в Санкт Петербург. 40-годишният Дмитрий Накаряков убил майката на жената, с която живеел и техния общ син. Мъжът наскоро се върнал от военна служба в Курска област, където работел в мобилна група. Отношенията в двойката не вървели, но дори след раздялата останали да живеят заедно. 

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Престъплението

40-годишният Дмитрий Накаряков работел в училище №54 с жена си Анастасия. Двойката отглеждала дете, но отношенията им не вървели добре. Дмитрий заминал на служба по договор, а след завръщането си Анастасия отказала да възобнови връзката им. По време на посещение при сина си, Дмитрий се скарал с 58-годишната си тъща и я пребил с чук. След това пуснал детско на сина си и го убил със същия чук. Накаряков скрил тялото на детето в хладилника.

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Когато Анастасия се върнала у дома, мъжът я нападнал с чук и по-късно се опитал да я довърши с нож. Тя обаче оцеляла по чудо и успяла да избяга през прозореца. След клането мъжът планирал да изгори апартамента, но полицията вече пристигнала. Накаряков успял да избяга в Ленинградска област, където се скрил в изоставен парцел. На 27 октомври бил намерен да спи в оранжерия и арестуван. Накаряков се признал за виновен.

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40-годишният Накаряков е работил като учител по физическо възпитание и се е преквалифицирал като учител по математика преди няколко години. Неговата спътница, с която е бил в граждански брак, е преподавала история и обществени науки в същото училище. В апартамента са открити две бележки от Дмитрий. В едната той обвинява Анастасия в изневяра и се съмнява в бащинството си. Във втората информира родителите си за спестяванията си.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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