След завръщането си от фронта: Учител уби жестоко сина си в Санкт-Петербург

Жестоко убийство на дете бе извършено от учител в Санкт Петербург. 40-годишният Дмитрий Накаряков убил майката на жената, с която живеел и техния общ син. Мъжът наскоро се върнал от военна служба в Курска област, където работел в мобилна група. Отношенията в двойката не вървели, но дори след раздялата останали да живеят заедно.
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Престъплението
40-годишният Дмитрий Накаряков работел в училище №54 с жена си Анастасия. Двойката отглеждала дете, но отношенията им не вървели добре. Дмитрий заминал на служба по договор, а след завръщането си Анастасия отказала да възобнови връзката им. По време на посещение при сина си, Дмитрий се скарал с 58-годишната си тъща и я пребил с чук. След това пуснал детско на сина си и го убил със същия чук. Накаряков скрил тялото на детето в хладилника.
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Когато Анастасия се върнала у дома, мъжът я нападнал с чук и по-късно се опитал да я довърши с нож. Тя обаче оцеляла по чудо и успяла да избяга през прозореца. След клането мъжът планирал да изгори апартамента, но полицията вече пристигнала. Накаряков успял да избяга в Ленинградска област, където се скрил в изоставен парцел. На 27 октомври бил намерен да спи в оранжерия и арестуван. Накаряков се признал за виновен.
Details have emerged about the horrific massacre in St. Petersburg — the child killer turned out to be a Russian serviceman Math teacher Dmitry Nakaryakov went off to fight in the war to earn some extra money. After he returned from the front, his wife, Anastasia, refused to resume their relationship and told him she had found someone else. The couple had a son together. During a visit to see his son, Nakaryakov got into an argument with his mother-in-law and beat her to death with a hammer. He then put on the cartoon “Blue Tractor” for his waking child and killed him with the same hammer before stuffing the boy’s body into a refrigerator. That evening, the serviceman attacked Anastasia with a hammer and a knife when she returned home. She survived and escaped through a window. Nakaryakov wanted to set the apartment on fire, but police were already waiting outside the building. He fled to his parents’ home in the Leningrad Region and hid in a greenhouse for several days. When he was arrested, he was heavily intoxicated. The scumbag has admitted his guilt and now faces life in prison. However, it is possible he will decide to head back to the front instead.— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026
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40-годишният Накаряков е работил като учител по физическо възпитание и се е преквалифицирал като учител по математика преди няколко години. Неговата спътница, с която е бил в граждански брак, е преподавала история и обществени науки в същото училище. В апартамента са открити две бележки от Дмитрий. В едната той обвинява Анастасия в изневяра и се съмнява в бащинството си. Във втората информира родителите си за спестяванията си.
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