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Началникът на затвора обжалва предсрочното освобождаване на убиеца Милен Цветков

28 октомври 2026, 17:49 часа 830 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Началникът на затвора обжалва предсрочното освобождаване на убиеца Милен Цветков

Началникът на Софийския затвор Светослав Пенов е обжалвал решението за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Пенов е внесъл частна жалба до Софийския апелативен съд срещу определението на Софийския градски съд, с което беше уважена молбата на Николов за предсрочно освобождаване.

Затворът не вижда достатъчно доказателства за поправяне

В жалбата си Пенов посочва, че съдебният състав не е взел предвид становището на затворническата администрация, според което няма убедителни доказателства, че осъденият се е поправил. Още: София и Варна на протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, блъснал фатално Милен Цветков

Според началника на затвора не са преодолени и установените дефицити в проблемните зони, очертани при първоначалната оценка на риска.

Пенов отбелязва още, че Николов ефективно е изтърпял едва една трета от наложеното му наказание. По думите му липсват достатъчно доказателства за поправяне и превъзпитание, а корекционната работа с осъдения трябва да продължи в пълен обем, за да се постигне трайна промяна в нагласите му към спазването на закона. 

Съдът прие, че Николов се е поправил

Още: Масово недоволство: Протест срещу предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

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Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, като прие, че поведението му до момента дава достатъчно основания да се смята, че се е поправил.

От присъдата му остават малко повече от две години. Съдът определи този период за изпитателен срок и наложи на Николов пробационна мярка - включване в програма за обществено въздействие.

Кристиан Николов беше осъден за катастрофата от април 2020 г., при която автомобилът му блъсна журналиста Милен Цветков в София и причини смъртта му. Още: Осъденият за убийството на Милен Цветков излиза от затвора близо 3 години по-рано

Жалбата на началника на затвора поставя решението за предсрочно освобождаване за ново разглеждане от Софийския апелативен съд.

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