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Готови сме да действаме: Турция предупреди, че не иска повече атаки срещу кораби в Черно море

28 октомври 2026, 17:51 часа 1515 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Готови сме да действаме: Турция предупреди, че не иска повече атаки срещу кораби в Черно море

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер предупреди Русия и Украйна да спрат по-нататъшните атаки срещу търговски кораби в Черно море и да осигурят безопасен износ на зърно от региона. Той заяви, че Анкара си запазва правото да предприеме правни действия в отговор на подобни удари. 

"Следим с безпокойство интензивните атаки срещу търговски кораби в Черно море и призоваваме страните да действат разумно, в съответствие с принципа за безопасно корабоплаване в открито море", каза Гюлер, цитиран от Ройтерс. Той добави, че днес друг търговски кораб е бил атакуван от три дрона в българската морска юрисдикция.

"Запазваме си и всички законови права по отношение на атаки срещу кораби под турски флаг или собственост на Турция и следим отблизо развитието", добави Гюлер.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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