Люис Хамилтън разкри огромен проблем в работата на Ферари след Гран При на САЩ

Веднага след Гран при на САЩ разочарованият Люис Хамилтън разкри сериозните проблеми, с които се е сблъскал неговият болид в Тексас. Стартирайки от пета позиция, седемкратният шампион във Формула 1 се надяваше да използва стратегията, за да се изкачи в класирането. Той започна много обещаващо надпреварата, но скоро се сблъска с горчивата реалност. Така шансовете му бяха провалени от неблагоприятни обстоятелства в края на състезанието, както и от проблемите на Ферари.

Хамилтън призна за проблемите на Ферари в Остин

Хамилтън и съотборникът му Шарл Льоклер, които стартираха бързо, се изкачиха съответно на четвърто и трето място при изгасването на светлините и се опитаха да натиснат и да атакуват Макс Верстапен пред тях. Обаче атаката на британеца скоро забави темпото, като той обясни защо след състезанието: "Загубих толкова много време. Не можех да завивам с колата при ниска скорост, особено. Това се случваше в завой 1, 11, 12, 13, 15 и 15." Към края на състезанието обаче нещата започнаха да се оправят за пилота на Ферари. Хамилтън се доближаваше до Верстапен, като по-свежите му твърди гуми му даваха огромно предимство, докато Гран при достигаше своя апогей.

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Точно когато Хамилтън почти беше настигнал Верстапен, а оставаха само няколко обиколки до края, Валтери Ботас отби Кадилака си настрани от пистата поради проблем с двигателя. Резултатът беше период на виртуална кола на сигурността, което остави на Хамилтън твърде малко време да настигне нидерландеца след рестарта. Той призна, че този момент не е бил приятен, но битката е била загубена в началните етапи.

"Виртуалната кола за безопасност не беше идеална, но имах чувството, че състезанието беше загубено още през първите две серии", каза той. "Мисля, че загубих много точки през последните пет състезания или там някъде, и това се дължи на факта, че не успях да усъвършенствам настройките, а това е нещо, което наистина трябва да овладея - точно там загубих. Що се отнася до представянето, имам чувството, че карам добре."

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