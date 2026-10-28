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Германия е увеличила петорно износа си на протези за Русия

28 октомври 2026, 17:11 часа 415 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Германия е увеличила петорно износа си на протези за Русия

От началото на 2026 г. Германия е доставила на Русия протези на крайници на стойност 79 милиона евро, което надвишава обема за същия период на миналата година с 19 милиона евро, или с една трета. Това съобщава Forbes, позовавайки се на статистика за външната търговия на Евростат, както е съобщено от Censor.NET. В Русия тези тенденции се дължат на нарастващото търсене на ендопротези, както и на намаляващата възраст на тези, които ги получават.

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Нужди

Младите руснаци, особено тези без ръце или крака, се нуждаят от по-сложни протези, а руското вътрешно производство не е в състояние да отговори на тези нужди, нито технически, нито количествено. Forbes също така сравни текущите обеми с данните за 2021 г. През първата половина на 2026 г. доставките на протези от Германия са били 5,4 пъти по-високи, отколкото през същия период на 2021 г. 

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Рязко увеличение започва през 2024 г.: доставките на протези, които са били в застой на около 25 милиона евро годишно през 2022 г. и 2023 г., почти се удвояват през 2024 г. до 48 милиона евро, а през 2025 г. - с още 76% до 84,2 милиона евро, съобщи censor.net.

Анализаторите отдават рязкото увеличение на търсенето на огромните загуби и наранявания, понесени от окупаторите във войната срещу Украйна. Според държавната корпорация „Ростех“, докато делът на младите хора сред нуждаещите се от протези в Русия е бил около 8% преди 2022 г., сега той се е увеличил до 20%.

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Германия Русия протези война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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