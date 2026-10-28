Андрей Гюров: Румен Радев отново се хвърля на амбразурата, взима предизборната кампания на ръчно управление

„Представете си колко несъстоятелна трябва да е една кампания, за да прибягва до такива отчаяни лъжи.“ С тези думи кандидатът за президент Андрей Гюров коментира в „Лице в лице“ по bTV твърдението на Петър Витанов от „Прогресивна България“, че се е срещал с Делян Пеевски. „Не съм се срещал с него“, категоричен бе той.

Относно казаното от Румен Радев, че защитата му за арестуваните кметове на ДПС е форма на сближаване с Пеевски, Гюров заяви: „Виждаме, че отново премиерът се хвърля на амбразурата. Вижда, че кампанията е провалена и сега трябва да я вземе на ръчно управление.“

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Според него е недостойно използването на пресцентъра на Министерския съвет за агитация в предизборната кампания. „Това никой досега не си го е позволявал. И коментарите на пресцентъра как трябва да се отразява върховния лидер малко ми напомня за ситуация „Игри на глада“, каза Андрей Гюров.

Той заяви, че не е отправил защита или нападка към кметовете. „Казах, че ми изглежда като провалена сделка между властта и Пеевски, както и че очакваме да видим резултати от разследванията“, поясни кандидатът за президент.

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По думите му тези избори няма да бъдат решени в партийните централи, а от българските граждани. "Нашата задача беше да дадем възможност на българите да направят своя избор и да видят, че мачът не е предрешен. Знаете каква разлика ни отреждаха социологическите агенции. Нашата подкрепа се увеличи три пъти по време на кампанията“, обясни Андрей Гюров.

Той каза още, че в предизборната кампания на Илияна Йотова сме станали свидетели на създаване на измислена врагове, лъжи и внушения като това за отмяна на кирилицата, че ще се изпращат войници в Украйна, както и за срещите с Делян Пеевски. „Колко трябва да си отчаян, за да активираш тролски ферми. Много често виждаме, че тези неща работят срещу хората, които използват такъв вид пропаганда“, каза Гюров във връзка с твърденията, че ще изпраща войници в Украйна.

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