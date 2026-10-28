Над 20 контейнера паднаха в морето след поредната атака в Черно море, има опасни вещества (ВИДЕО)

Над 20 контейнера са паднали в Черно море след атаката с морски дронове срещу контейнеровоза CONTSHIP JET край българското крайбрежие. В част от тях се превозват опасни товари, сред които запалими газове, нетоксични незапалими газове и запалими течности.

ъм момента няма опасност за крайморските населени места след атаката с три дрона срещу контейнеровоз край нос Калиакра. Това съобщи областната администрация в Добрич. Уверява се, че обстановката се следи непрекъснато, а службите са в готовност да предприемат действия за гарантиране на безопасността на хората при необходимост.

Плавателният съд беше поразен от морски дронове на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, докато пътуваше от израелското пристанище Хайфа към румънската Констанца. Още: Френски самолет ни е предупредил за дроновете преди трите удара по контейнеровоза край Калиакра

Опасни товари са попаднали във водата

По информация на Maritime.bg в падналите контейнери има различни опасни вещества, включително запалими газове, нетоксични незапалими газове и запалими течности. Засега няма подробна информация за конкретните вещества, количествата им и състоянието на контейнерите след падането във водата.

Не е ясно и дали има изтичане на опасни материали, което би могло да създаде риск за морската среда и корабоплаването. Още: Моряците от ударения край нос Калиакра кораб са спасени (ВИДЕО)

Всичките 18 моряци са спасени

Контейнеровозът CONTSHIP JET плава под либерийски флаг и се управлява от гръцката компания Contship. При атаката корабът е получил силен крен, но според последната информация не е потънал.