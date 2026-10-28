Руски войник предаде своите заради издевателства: ВСУ удариха команден център

Руски войник сам е потърсил връзка с украинската армия и е предал информация и координати за команден пункт и складове за боеприпаси на своите заради системни издевателства от страна на командирите си. Това съобщиха от партизанското движение "АТЕШ", които действат на територията на окупираните украински земи.

Благодарение на информацията на руския войник Въоръжените сили на Украйна са ликвидирали командния пункт и склодавете близо до Мангуш в Донецка област.

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В нощта срещу 28 октомври ВСУ са нанесли удари освен това по три обекта на руската противовъздушна отбрана в Руската федерация - ЗРК "Тор-2М" близо до Ржава, Курска област, по радарна станция, близо до Малое Городково, Курска област, и по станция за електронна борба, близо до Семячки, Брянска област, се посочва в сводката на Генералния щаб на украинската армия.