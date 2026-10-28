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САЩ вече не искат от Украйна да се откаже от територии. Тръмп размахва нов морков пред Путин

28 октомври 2026, 16:34 часа 1025 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ вече не искат от Украйна да се откаже от територии. Тръмп размахва нов морков пред Путин

САЩ се отказват повече да настояват Украйна да се съгласи на териториални отстъпки. Вместо това Вашингтон се опитва да съблазни Русия да приеме прекратяване на войната в замяна на мащабни икономически споразумения, които биха позволили на американските компании да се върнат на руския пазар, да възобновят енергийното сътрудничество и да смегчат санкциите, пише Financial Times, позовавайки се на двама източника, запознати с преговорите.

Стимулите, които от администрацията на Доналд Тръмп предлагат на Кремъл, включват доставки на руски петрол за Европа, сътрудничество в производството на титан, възобновяване на американските инвестиции в производството на петрол близо до остров Сахалин, възстановяването на достъпа до руското въздушно пространство за американските авиокомпании, което би намалило разходите за гориво.

Отделна дискусия се води и за международните активи на руската петролна компания "Лукойл", които биха могли да бъдат придобити от инвеститори, свързани с Белия дом. Други идеи включват участието на руската компания "Новатек" в проект за втечнен природен газ в Аляска и възобновяването на доставките на газ за Европа през оцелелите участъци от газопровода "Северен поток".

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Американски представители подчертават, че тези инициативи могат да бъдат реализирани едва след края на войната.

Същевременно обаче позицията на Кремъл остава непроменена: Владимир Путин не показва никакви признаци на отстъпване от всичките си предишни претенции. Всичко това прави и перспективите за икономически споразумения несигурни.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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