Зеленски обеща: Никой няма да закача руските танкери с дизел за Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските танкери с дизелово гориво, насочващи се към САЩ в рамките на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, няма да бъдат обект на атаки. Той обаче предупреди, че сделката на Тръмп може да проправи пътя за по-мащабно облекчаване на санкциите срещу Москва.

"Що се отнася до корабите, които са потеглили от Русия за Америка – никой не ги закача, тъй като те са свързани със Съединените щати", заяви Зеленски пред журналисти днес, цитиран от "Укринформ". "Смятам, че сделката за дизела отваря вратата за руснаците да предприемат още подобни стъпки. Това може да засегне торове, газ, замразени активи, както и други лица и субекти, за които санкциите биха могли да бъдат премахнати", добави той.

Украинският президент направи разграничение между доставките, обхванати от споразумението между САЩ и Русия, и военните операции на Киев срещу руската инфраструктура. Той подчерта, че украинските сили не са получавали указания да преустановят ответните действия срещу руските атаки.

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