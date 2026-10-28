Олимпийският и световен шампион на България: "Станка Златева убиваше мъжката борба"

Един от най-добрите борци в класически стил през последните години отново донесе поводи за гордост на спортна България. Семен Новиков завоюва титлата в категория до 87 килограма на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Родният представител се наложи с 4:0 над иранеца Алиреза Мохмадипиани в големия финал. По този начин той донесе първи златен медал от 13 години насам на страната ни от планетарен шампионат.

Семен Новиков: Тази световна титла значи всичко за мен

Ден по-късно той даде ексклузивно интервю пред bTV, в което разкри, че това е била голямата му мечта, тъй като само световна титла липсваше от колекцията му. След това борецът хвърли светлина върху отношенията си с вече бившия председател на Българската федерация по борба Станка Златева. Както е известно, Семен Новиков е олимпийски шампион от Игрите в Париж през 2024 година. Няколко месеца по-късно обаче той бе забъркан в огромен скандал с новото ръководство на родната централа начело със Златева. Тя въведе правило, с което забрани на състезатели, които не се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор, да участват на международни състезания.

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Това извади Новиков и съотборниците му в борцовия ЦСКА от редица големи форуми. Стигна се дотам, че олимпийският шампион призна, че обмисля да сложи край на кариерата си. Той бе изключен от списъците за участие на това Световното първенство, но преди две седмици Златева бе освободена от поста ѝ, което промени и неговото мнение. Сега той разкри пред bTV: "Ако Станка беше спечелила изборите мислех да се откажа от борбата. Не ми харесва нейното ръководство. Те говорят, че развиват детско-юношески спорт, но това не е развитие. Според мен, само клубовете работят за това да имаме резултати, а те убиваха мъжката борба."

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