Мир по сегашния фронт не може да има: Путин спретна шоу, за да го обяви. Зеленски с данни за брутални руски загуби през 2026 и за нова мобилизация (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин вероятно е използвал срещата си с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев, за да обоснове отказа си да замрази фронтовата линия в Украйна и решението си да продължи да води войната по същия начин, както досега. Путин се срещна с колегата си в Омск по повод Форума за междурегионално сътрудничество между Русия и Казахстан на 25 юли, а Токаев заяви, че за мнозина е трудно да разберат причините за руската война в Украйна. Той призова Москва и Киев да замразят фронтовата линия и да се върнат към преговорите в „истанбулския формат“.

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🥴 Putin's face when Tokayev told him it was time to end the war in Ukraine https://t.co/DpBlLhUYhM pic.twitter.com/N6BxxMQ8uY — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

Путин не отговори на Токаев в публичната част на срещата, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по-късно диктаторът е дал на казахстанския лидер подробен отчет за войната и му е казал, че е невъзможно да се замрази настоящата фронтова линия - нещо, за което и Украйна настоява, и то като отстъпка. Причината, по думите на Песков - Русия трябва да постигне своите военни цели. Говорителят повтори твърдението на Москва, че боевете биха могли да спрат „до края на днешния ден“, ако Украйна „вземе съответните решения“. Длъжностните лица от Кремъл последователно призовават Украйна да се подчини на максималистичните военни изисквания на Русия, които, както Руската федерация многократно е подчертавала, включват цялата територия на областите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, още преди дори да започнат мирните преговори, за които няма гаранция, че ще доведат до значимо мирно споразумение.

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Украйна все още владее части от Донецка област, за които Путин мечтае още от 2014 г. - така наречения "крепостен пояс", който, ако бъде превзет от руските сили, отваря пътя към такава част на Украйна в бъдеще, която не може да бъде защитена от укрепления. За Киев е абсолютна "червена линия" да се изтегли оттам.

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Говорителят на Кремъл заяви също, че Русия е готова да изчака още една година, докато Вашингтон излезе с нови предложения, след като "споразуменията от Анкъридж" са се провалили. От Москва не спират да твърдят, че Путин и Доналд Тръмп са постигнали договорка за мира в Украйна през август 2025 г. в Анкъридж, Аляска - нещо, което САЩ отрекоха. Песков заяви, че Москва е приела предложената рамка, но Украйна я е отхвърлила, като добави, че САЩ не са успели да убедят Киев, защото европейските правителства уж насърчили Украйна да окаже съпротива. Няма абсолютно никакви публични доказателства за тези думи.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Russia is prepared to wait another year for Washington to produce new proposals after the Anchorage arrangements allegedly failed. He claimed Moscow had accepted the proposed framework, but Ukraine rejected it, adding that the United States… pic.twitter.com/4XWHRstF5S — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2026

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Путин се сблъсква с падащи рейтинги на одобрение и доверие, все по-затруднена икономика и нарастващ брой жертви при минимални постижения в Украйна, докато продължава да води войната си по същия начин, по който го прави от 2022 г. насам. Кремъл продължава да дава сигнали на руснаците, че трябва да бъдат готови да поемат разходите за една дълга война срещу съседката си, и вероятно е използвал срещата на Путин с Токаев като повод да припомни на руснаците тази обосновка, твърди американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

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Зеленски: Русия е с 222 500 военни жертви от януари до юли, а е набрала 221 000 души в армията

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия продължава да се подготвя за принудителна мобилизация на резервисти и се готви да приеме около 30 000 нови севернокорейски войници на фона на шокиращо високите жертви на бойното поле. На 25 юли той заяви, че от януари до юли тази година руските сили са понесли около 222 500 военни жертви, включително 131 000 убити и 93 000 ранени (около 31 785 военни жертви на месец), а са набрали едва около 221 000 души (около 31 571 души на месец) през същия период. Зеленски отбеляза, че повечето от ранените руски войници са тежко пострадали, тъй като руските сили разполагат с недостатъчно медицинско обслужване на фронта.

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На 24 юли Зеленски заяви, че Украйна разполага с разузнавателна информация, според която Кремъл се подготвя за „значителна“ вълна от принудителна мобилизация на резервисти през есента на 2026 г., но не уточни дали това ще се състои от масова мобилизация или от поетапни мобилизации. Русия поставя условия за провеждането на поетапни частични мобилизации на резервистите поне от октомври 2025 г. насам, а наскоро прие закони, които разширяват кръга на подлежащите на мобилизация руснаци, осъдени за престъпления, и определят условия за потушаване на граждански безредици, възникнали в резултат на мобилизацията.

Русия ще проведе избори за Държавната дума (парламента) в средата на септември 2026 г., а диктаторът Владимир Путин вероятно ще изчака до след вота, за да обяви нова вълна на мобилизация, която ще бъде изключително непопулярна сред руското население. През последните четири години и половина то понася нарастващите икономически, социални и емоционални разходи на войната на Путин, добавят анализаторите от ISW в оценката си.

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Снимка: president.gov.ua

Русия приема още 30 000 севернокорейски войници?

Зеленски също така предупреди, че от юни 2026 г. Русия подготвя бази във Воронежка област за приемането на още 30 000 севернокорейски войници и допълнителни севернокорейски балистични ракети. Той не уточни кога ще пристигнат в Руската федерация. Северна Корея е изпратила около 15 000 войници в Русия, където те подкрепиха усилията на Путин и армията му да изтласкат украинските сили от Курска област в края на 2024 г. и през 2025 г., а оттогава изпълняват задачи в тила, освобождавайки руски военен персонал да се сражава на фронтовите линии в Украйна.

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Не е ясно какви функции биха изпълнявали тези севернокорейски военнослужещи или в коя част от театъра на военните действия биха действали. От ISW засега не са забелязвали съобщения за севернокорейски сили, воюващи в Украйна, а Москва и Пхенян вероятно продължават да се колебаят да разположат севернокорейски военен персонал в окупираната част на Украйна поради риска от провокиране на реакция от страна на Запада. 30 000 севернокорейски войници, заместващи руски персонал в тиловите райони на Русия, биха освободили поне част от човешките ресурси за руски настъпателни операции на фронта, но при сегашните темпове на загуби това не би осигурило на Москва повече от един месец персонал, гласи оценката.

Междувременно канали в Telegram, свързани с Иран, заплашват Украйна с ракетни удари след изявлението на Зеленски, че е бил нанесен успешен удар по кораб, превозващ военен товар между Русия и Ислямската република. Съответните канали призовават за ответни удари с ирански балистични ракети: Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО).

⚠️ Iran-linked Telegram channels threaten Ukraine with missile strikes following Zelensky's statement



After the Ukrainian president announced a successful strike on a vessel transporting military cargo between Russia and Iran, several Iran-linked Telegram channels began… https://t.co/n6rg3bbGI5 pic.twitter.com/S2VywY2nWz — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

Администрацията на Тръмп предупреди Украйна, че счита за недопустими ударите срещу неруски танкери в Черно море. Предупреждението бе отправено след удар срещу танкер, нает от американския петролен гигант Chevron, близо до Новоросийск - най-голямото руско пристанище на Черно море. Новоросийск е и крайната точка на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC), в който Chevron притежава 15% дял. Тръбопроводът пренася около 2% от световното производство на петрол.

Поддръжничката на Тръмп и крайнодясна активистка от САЩ Лаура Лумър пък се извини на украинците за разпространяването на руска пропаганда в миналото. Инфлуенсърката от движението MAGA ("Да направим Америка отново велика") заяви, че съжалява за някои от своите предишни изказвания относно Украйна. Сега тя е на обиколка в страната и сякаш претърпя катарзис - подкрепя Киев и интервюира самия Зеленски. „Дълбоко се срамувам от някои от нещата, които казах. Искам да се извиня на народа на Украйна. Украинците бяха много любезни към мен. Съмнявам се, че бих получила същото гостоприемство в Москва. Ако критикувах руските власти, вероятно щях да получа посещение от службите за сигурност в хотела си“, заяви тя в интервю с журналистката Маричка Падалко. Лумър също така каза, че не вярва Владимир Путин някога да се съгласи да ѝ даде интервю, както го стори Зеленски.

Trump supporter Laura Loomer apologizes to Ukrainians for spreading Russian propaganda



The MAGA influencer said she regrets some of her past remarks about Ukraine.



"I'm deeply ashamed of some of the things I said. I want to apologize to the people of Ukraine. Ukrainians have… https://t.co/qfK6YI7kfH pic.twitter.com/fPmLKUprbi — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 75 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 25 юли е имало 258 бойни сблъсъка спрямо 230 на 24 юли. Руснаците са хвърлили 225 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 50 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3137 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9623 FPV дрона, което е с около 220 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в Покровското направление са били спрени 46 руски пехотни атаки за денонощието. В направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - е имало 29 руски пехотни атаки. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени още две нападения. В направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е имало 25 нападения. В Славянското направление е имало 21 руски пехотни атаки, а в съседното Лиманско - 10. В Южнослобожанското направление в Харковска област са станали 12 сражения, гласи информацията на ВСУ.

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Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо всяко движение по фронта на база на геолокализирани кадри, нито украинските сили, нито руските са отбелязали потвърден напредък на бойното поле на 25 юли.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" твърди, че фронтът продължава бавно да се движи на запад. "На север Военната група „Север“ постепенно си възвръща стотици метри територия и гранични села. В Купянск руските сили отблъскват вражеските атаки в западната част на града, като същевременно засилват присъствието си в застроената зона. Операциите на врага в района на Лиман са прекъснати, а напредъкът в сектора Константиновка се засилва. Билицко в сектора Добропиля (северто от Покровск - бел. ред.) е освободено (превзето - бел. ред.). Ситуацията на Запорожкия фронт и в сектора Херсон остава без промяна. Стратегията на украинските въоръжени сили за удари със среден обсег дава резултати, но все пак се отбелязва напредък", смята каналът.

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През изминалата нощ Русия атакува Киев с балистични ракети, съобщават украинските военновъздушни сили. Мониторингови канали писаха след полунощ за възможно нападение срещу украинската столица с ракети С-400. По-късно кметът Виталий Кличко съобщи, че в Киев са нанесени щети на многоетажна сграда, нежилищни сгради и паркинги, а в три района са избухнали пожари вследствие на руската атака.

Трима души са ранени в Херсон вследствие на руски въздушен удар и удари с дронове тази сутрин. Още трима ранени от вечерните атаки са били откарани в болници. „Около 4:00 ч. сутринта в квартал Корабелни в Херсон двама мъже бяха ранени в резултат на руска атака с дронове. Предварителните данни сочат, че жителите на Херсон, на възраст 41 и 70 години, са получили наранявания от мини и взривове“, съобщи областната администрация. По-късно украинските военновъздушни сили съобщиха за въздушен удар, нанесен в 4:30 ч. сутринта в район Днепровски на Херсон. Според тях 44-годишен мъж е бил ранен и хоспитализиран с наранявания, за които се смята, че са причинени от взрив.

Един човек е ранен в Харков от руски атакуващ дрон, съобщи кметът Игор Терехов. Дронът е ударил автомобил в район Шевченковски. Медиците оказват необходимата помощ, допълни Терехов.

В град Кривой Рог, област Днепропетровск - родния град на Володимир Зеленски, гори търговски център вследствие на руска атака. Според областната администрация в момента се уточнява информацията за жертви и ранени.

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