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След заплахата на Зеленски: Лукашенко спешно заминава на дълга командировка в неизвестна посока

23 юни 2026, 17:46 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След заплахата на Зеленски: Лукашенко спешно заминава на дълга командировка в неизвестна посока

Беларуският президент Александър Лукашенко се е стегнал за "дълга командировка", както самият той се изрази. На среща днес с премиера Александър Турчин Лукашенко обяви, че му предстои дълга командировка и затова двамата трябвало да решат каквито въпроси са се натрупали, пише държавната информационна агенция на Беларус БелТА.

Но Лукашенко не поясни къде заминава, а спешната му командировка странно как изникна няколко дни след като украинският президент Володимир Зеленски го предупреди, че разполага с една седмица да премахне ретранслаторните станции на територията на Беларус, за които украинското разузнаване и украинските въоръжени сили казват, че помагат за насочването на ударите на Русия срещу украинските градове и села. 

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Припомняме, че на 19 юни Зеленски каза, че Украйна е наясно, че в Беларус има четири такива обекта (в Брестка и Гомелска област) и добави, че една седмица е достатъчно време тези ретранслатори да бъдат премахнати. В противен случай Украйна ще го направи сама, заплаши той. "Мисля, че една седмица ще му е достатъчна да го направи [на Лукашенко]. Ако не го направи, ще го направим ние", каза тогава Зеленски.

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Беларус Александър Лукашенко командировка Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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