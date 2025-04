Следващият папа: Кардиналите с най-голям шанс да наследят Франциск (СНИМКИ)

Популярна поговорка във ватиканските среди гласи, че ако "влезеш в конклава като папа, излизаш като кардинал". Тя предполага, че свещеният и таен процес не е състезание по популярност или кампания, а по-скоро боговдъхновен избор на Христовия наместник на земята от първенците на църквата. След смъртта на папа Франциск, който се спомина на 21 април, светът скърби, но и вече обсъжда кой ще го наследи начело на римокатолическата църква.

Все пак винаги има кандидати фаворити, известни като "papabile", които притежават поне някои от качествата, смятани за необходими за папа. Всеки покръстен католик от мъжки пол има право на участие, въпреки че от 1378 г. насам се избират само кардинали. Победителят трябва да получи поне две трети от гласовете на онези кардинали, които са под 80-годишна възраст и следователно имат право да участват.

Всеки, който се опитва да прогнозира резултата, трябва да си спомни, че Хорхе Марио Берголио беше смятан за твърде възрастен, за да бъде избран за папа през 2013 г. на 76-годишна възраст, и че Карол Войтила не беше в нито един от списъците с предни кандидати, когато през 1978 г. конклавът го избра за папа Йоан Павел II.

Вижте кои са някои от възможните кандидати според "Асошиейтед прес", за които се смята, че може да наследят папа Франциск.

Кардинал Петер Ердо, снимка: Getty Images

72-годишният Ердо, архиепископ на Будапеща и примас на Унгария, е избиран два пъти за ръководител на Съвета на европейските епископски конференции - през 2005 г. и 2011 г., което показва, че се ползва с уважението на европейските кардинали, които съставляват най-големия блок от избиратели с право на глас. В това си качество Ердо се е запознал с много африкански кардинали, тъй като съветът е домакин на редовни сесии с африканските епископски конференции. Ердо имаше още по-голям досег, когато помогна за организирането на ватиканските срещи на Франциск за семейството през 2014 и 2015 г. и изнесе ключови речи, както и по време на папските посещения в Будапеща през 2021 и 2023 г.

Кардинал Райнхард Маркс, снимка: Getty Images

71-годишният Маркс, архиепископ на Мюнхен и Фрайзинг, беше избран от Франциск за ключов съветник през 2013 г. По-късно Маркс е назначен за ръководител на съвета, наблюдаващ финансите на Ватикана по време на реформите и "затягането на коланите". Бившият председател на Германската епископска конференция беше силен поддръжник на спорния процес на диалог "синодален път" в Германската църква, който започна през 2020 г. като отговор на скандала със сексуалните посегателства на духовници там. В резултат на това той е разглеждан скептично от консерваторите, които смятат процеса за заплаха за църковното единство, като се има предвид, че той включва обсъждане на въпроси като безбрачието, хомосексуалността и ръкополагането на жени. Маркс попадна в заглавията на вестниците през 2021 г., когато драматично предложи да подаде оставка като архиепископ, за да изкупи ужасяващото досие на германската църква за злоупотреби, но Франциск бързо отхвърли оставката и му каза да остане.

Кардинал Марк Уеле, снимка: Getty Images

80-годишният канадски архиепископ Уеле ръководи влиятелната епископска служба на Ватикана повече от десетилетие, като контролира ключовия център за подбор на потенциални кандидати за ръководители на епархии по света. Франциск остави Уеле на работа до 2023 г., въпреки че той е назначен от папа Бенедикт XVI и по този начин е помогнал за подбора на по-доктринерски настроените епископи, предпочитани от германския понтифик.

Смятан за по-консервативен от Франциск, Уеле все пак подбра пасторално мислещи епископи, за да отрази убеждението на Франциск, че епископите трябва да "миришат като овцете" на своето стадо. Уеле защитаваше свещеническото безбрачие за църквата от латински обред и поддържаше забраната за ръкополагане на жени, но призова жените да имат по-голяма роля в управлението на църквата. Той има добри контакти с латиноамериканската църква, тъй като в продължение на повече от десетилетие е оглавявал Папската комисия за Латинска Америка към Ватикана. От 2019 г. насам неговият кабинет пое разследването на епископи, обвинени в прикриване на свещеници хищници - работа, която не би му донесла приятели сред санкционираните, но също така би могла да му даде много поверителна и вероятно компрометираща информация за други кардинали.

Кардинал Пиетро Паролин, снимка: Getty Images

70-годишният италиански кардинал Паролин е държавен секретар на Франциск от 2014 г. насам и е смятан за един от основните претенденти за папа, предвид значимостта му в католическата йерархия. Дипломатът ветеран е ръководил спорната сделка на Светия престол с Китай относно номинациите за епископи и е участвал, но не е бил обвинен, в провалената инвестиция на Ватикана в лондонско предприятие за недвижими имоти, довела до съдебен процес през 2021 г. срещу друг кардинал и още девет души.

Бивш посланик във Венецуела, Паролин познава добре латиноамериканската църква. Той ще бъде възприеман като човек, който ще продължи традицията на Франциск, но като по-трезв и плах дипломатически вътрешен човек, връщайки италианец на папския престол след трима последователни аутсайдери: Йоан Павел II (Полша); Бенедикт (Германия) и Франциск (Аржентина). Но макар Паролин да е управлявал ватиканската бюрокрация, той няма истински опит. Връзките му с лондонския скандал, при който неговата канцелария загуби десетки милиони долари заради лоши сделки и съмнителни бизнесмени, може да се броят срещу него.

Кардинал Робърт Превост, снимка: Getty Images

Идеята за американски папа отдавна е табу, като се има предвид геополитическата мощ, която вече притежават Съединените щати. Но роденият в Чикаго 69-годишен Превост може да се окаже първият. Той има богат опит в Перу, първо като мисионер, а след това и като архиепископ, и в момента е префект на влиятелната епископска дикастерия на Ватикана, която отговаря за проверката на кандидатурите за епископи по целия свят.

Франциск явно го е наблюдавал от години и през 2014 г. го изпрати да управлява епархията на Чиклайо, Перу. Той заема тази длъжност до 2023 г., когато Франциск го довежда в Рим за сегашната му роля. Превост е и председател на Папската комисия за Латинска Америка - работа, която го държи в редовен контакт с католическата йерархия в частта на света, която все още наброява най-много католици. Освен националността му, сравнителната младост на Превост може да се окаже в негов ущърб, ако братята му кардинали не искат да се ангажират с папа, който може да управлява още две десетилетия.

"The 'fundamental values' promoted by the UN are based on a rejection of God" - Robert Cardinal Sarah pic.twitter.com/R9QvvczLEx

79-годишният Сара от Гвинея, пенсиониран ръководител на ватиканската служба по литургията, дълго време беше смятан за най-голямата надежда за африкански папа. Обичан от консерваторите, Сара щеше да сигнализира за завръщане към доктринерските и литургично настроени папства на Йоан Павел II и Бенедикт. Сара, който преди това оглавяваше ватиканската благотворителна служба Cor Unum, на няколко пъти влезе в конфликт с Франциск, но не по-сериозен от този, когато заедно с Бенедикт написаха книга, в която се застъпваха за "необходимостта" от продължаване на целибата на свещениците от латински обред. Книгата излезе в момент, когато Франциск обмисляше дали да разреши женени свещеници в Амазония, за да се справи с недостига на свещеници там. Намекът беше, че Сара е манипулирал Бенедикт да предостави името и моралния си авторитет на книга, която по всичко изглеждаше като противовес на собственото учение на Франциск. Франциск уволни секретаря на Бенедикт и няколко месеца по-късно пенсионира Сара, след като той навърши 75 години. Дори поддръжниците на Сара изразиха съжаление, че този епизод е навредил на шансовете му за папския пост.

Кардинал Кристоф Шьонборн, снимка: Getty Images

80-годишният Шьонборн, архиепископ на Виена, Австрия, е бил студент на Бенедикт и затова на хартия изглежда, че има доктринерски академични качества, които да се харесат на консерваторите. Въпреки това той се свързва с един от най-противоречивите ходове на Франциск, като защитава общуването му с разведените и повторно сключилите граждански брак католици като "органично развитие на доктрината", а не като разрив, както твърдят някои консерватори. Родителите на Шьонборн се развеждат, когато той е тийнейджър, така че въпросът е личен. Той също така получи порицание от Ватикана, когато критикува отказа му в миналото да санкционира високопоставени сексуални насилници, включително неговия предшественик като архиепископ на Виена. Шьонборн е изразявал подкрепа за гражданските съюзи и жените като дякони и е участвал в редактирането на актуализирания през 1992 г. Катехизис на Католическата църква - наръчник на църковното учение, който Бенедикт е ръководил, когато е оглавявал доктрината на Ватикана.

Кардинал Луис Тагле, снимка: Getty Images

67-годишният Тагле от Филипините е смятан за избора на Франциск за първия азиатски папа. Франциск доведе популярния архиепископ на Манила в Рим, за да оглави ватиканската служба за мисионерска евангелизация, която обслужва нуждите на Католическата църква в голяма част от Азия и Африка. Ролята му придоби по-голяма тежест, когато Франциск реформира ватиканската бюрокрация и повиши значението на службата за евангелизация.

Тагле често се позовава на китайския си произход - баба му по майчина линия е част от китайско семейство, което се премества във Филипините - и е известен с това, че става емоционален, когато обсъжда детството си. Въпреки че има пасторален, ватикански и управленски опит - преди да дойде за постоянно в Рим, той оглавява ватиканската федерация на благотворителните групи "Каритас интернационалис". Тагле ще бъде твърде млад, за да бъде избран за пожизнен папа, като кардиналите може би ще предпочетат по-възрастен кандидат, чието папство ще бъде по-ограничено.

Cardinal Matteo Zuppi, whom Pope Francis sent on a 2023 peace mission to Kyiv, Moscow, Washington and Beijing, spoke Wednesday with Li Hui, Beijing's delegate for Eurasian Affairs about the current situation in Ukraine.



Read more: https://t.co/pG2aZIgFXI