Смъртоносна руска атака порази чак Западна Украйна, Полша вдигна авиацията си (СНИМКИ)

Сред изстреляните ракети е имало и балистични - "Искандер-М/KN-23", а също така "Калибър", Х-59, С-300 и Х-101/Х-555/Х-55, уточниха от ВВС на украинските въоръжени сили. В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога.

Руснаците атакуваха няколко области, включително Лвовска и съответно - град Лвов, най-големия в западната част на страната, намиращ се близо до границата с Полша. В резултат на нападението прозорците на жилищни сгради са били счупени от взривната вълна.

Началникът на местната военна администрация Максим Козицки заяви, че по време на сутрешното нападение в Лвов са пострадали двама души - мъж и жена, които живеят в къщи на улица "Научная". Те са с порезни рани. Оказана им е помощ на място. По-късно беше съобщено за още един пострадал - мъж, който е бил настанен в болница. Той също е жител на една от къщите, които са били повредени от взривната вълна.

Козицки заяви, че руските сили са изстреляли две ракети "Калибър" по Лвов. "Едната е влетяла в малка електрическа подстанция в жилищен район. Там все още гори пожар. Друга ракета падна на земята в близост до жилищни сгради, в резултат на което бяха изпочупени прозорците на 16 сгради и бяха нанесени щети на офис помещения и Центъра по заетостта, който се намира наблизо", заяви служителят.

"Има поражения в града. По предварителна информация прозорците на няколко къщи в Лвов на улица "Научная" са били изпочупени от взривната вълна. Все още няма информация за жертви", заяви кметът на града Андрей Садовий в своя "Телеграм".

Към региона са полетели повече от 10 ракети, смята той. "Противовъздушната отбрана работи добре при тази атака, но все пак една от тях удари инфраструктурен обект", каза кметът, цитиран от УНИАН. Там е избухнал пожар.

Експлозия е ударила и училище. Службите за спешна помощ са на място.

Заради руската ракетна атака по Украйна Полша вдигна авиацията си. "Активирани са всички необходими процедури за гарантиране на сигурността на полското въздушно пространство", обявиха властите.

"Предупреждаваме, че са активирани полски и съюзнически самолети, което може да е свързано с появата на повишени нива на шум, особено в югоизточната част на страната", гласеше още съобщението им.

За пореден път Полша вдига свои изтребители заради опасността от руските атаки, насочени срещу Украйна.

През нощта руските войски са извършили ракетна атака и срещу град Чугуев в Харковска област, съобщава в "Телеграм" ръководителят на областната администрация Олех Синехубов.

"Една жилищна сграда е напълно разрушена, а 3 намиращи се наблизо частни къщи са частично разрушени. Повредени са стъклата на прозорците и покривите на 7 къщи. В резултат на удара е загинала 67-годишна жена", пише Синегубов.

As a result of an attack on several residential buildings and private houses in Chuhuiv, a 67-year old woman died. pic.twitter.com/3cbHBqJCDX

Той също така добави, че броят на жертвите се е увеличил след руския удар по село Велики Бурлук, Купянски район. Ракета е поразила двуетажна жилищна сграда и още една до нея. Двама мъже и една жена са загинали, а по-късно е извадено тялото на още една жена изпод развалините - т.е. жертвите са 4. Други петима са ранени. Още една жена е под развалините, смятат местните власти.

В Днепропетровска област е имало удар по инфраструктурата, но няма допълнителни подробности.

В Запорожка област са повредени къщи, учебно заведение, търговски център и инфраструктурен обект. Има четирима ранени.

В Полтавска област ракета е поразила склад в Миргородски район - възникнал е пожар на площ от 100 квадратни метра.

В Хмелницка област има нанесени щети по цивилни сгради. В резултат на обстрела са ранени двама души.

В община Бучанска в Киевска област 5 частни къщи са повредени от отломки от ракети. В региона всички ракети са били свалени от ПВО.

Противовъздушната отбрана в западната част на Ивано-Франковска област (Западна Украйна) е свалила руска ракета по време на сутрешната атака, а падащите отломки са предизвикали пожар, съобщи областният управител Светлана Онишчук. В региона има "значителни щети", но няма жертви, каза тя.

Massive night missile strike on #Ukraine



▫️ In Dnipropetrovsk region, a hit on infrastructure, no details



▫️ In Lviv, a missile hit an infrastructure facility, also damaging a school and residential buildings. It is reported about three injured as a result of the missile… pic.twitter.com/r4nU7rMPf2