Украйна подпали нова руска петролна рафинерия, Русия атакува масирано с ракети (ВИДЕО)

Видеа от мястото на събитието показват сериозен пожар. По официална информация от местните власти, 9 пожарни са на място да гасят огъня. Свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ пише, че е взривен резероар с гориво със 100 тона вместимост.

Тази атака, най-вероятно извършена от Украйна, е поредната в цяла серия успешни удари срещу руски петролни рафинерии, терминали и складове.

Още: Заради украинските удари: Русия понамали преработката на петрол

Looks like multiple oil silos are on fire. pic.twitter.com/q1HOABoqpC