Солун остава без метро за две седмици

Метрото в Солун ще спре работа за 15 дни през март във връзка с технически дейности по свързването на линията с новото ѝ разширение към района Каламария в източната част на града. Това съобщи заместник-министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция Никос Тахиаос, цитиран от в. "Вима".

ОЩЕ: След едномесечно спиране: Метрото в Солун отново работи

"Движението ще бъде спряно в средата на март и ще приключи преди Страстната седмица, като след Великден е предвидена допълнителна двудневна пауза за завършване на останалите технически дейности", уточни Тахиаос.

През ноември–декември 2025 г. метрото в Солун пак беше спряно за близо месец за тестове на първото му разширение към Каламария.