След едномесечно спиране: Метрото в Солун отново работи

Метрото във втория по големина гръцки град Солун отново работи, след като беше спряно за близо месец заради тестове на разширението му към източния квартал Каламария, съобщи телевизия "Скай". Първата фаза на изпитанията е завършила успешно и е било взето решение метрото да бъде върнато в редовна експлоатация няколко дни предсрочно.

Заместник-министърът на транспорта Никос Тахиаос каза, че през февруари също се планира временно спиране на работата на метрото. Тестовете на разширението на метрото ще продължат, без да бъде спирано транспортното обслужване на гражданите.

Временно ще бъде запазена обаче и заместващата автобусна линия.

Метрото в Солун беше открито на 30 ноември 2024 г. след дългогодишно строителство.

Метросистемата на Солун, открита през ноември 2024 г. след значителни забавяния, се сблъска с редица технически проблеми. През месец декември миналата година и след само две седмици експлоатация, електрозахранването блокира, което предизвика остра обществена реакция срещу местните власти.