Докато в София се готвят за мащабни честавния на 20-годишнината от присъединяването на България в Европейския съюз през 2027 г. - в Европейския парламент ще се състои първото събитие по повод юбилея. Тъй като България извървя пътя към европейската интеграция ръка за ръка с Румъния - в Европейския парламент ще се проведе събоитието "20 години на Румъния и България в Европейския съюз. Споделен път, общо бъдеще".

Празникът е иницииран от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев в качеството му на член на Бюрото на Европейския парламент като квестор и от зам.- председателя на Европейския парламент Виктор Негреску.

На събитието ще прозвучат националните химни на двете страни.

Кой ще уважи събитието?

Честването събира както председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, така и бившите премиери на България и Румъния в лицето на Н. В. Симеон Сакскобургготски и Кълин Константин Антон Попеску-Търичану.

Там ще бъде и Меглена Кунева, която е бивш министър по европейските въпроси и бивш еврокомисар.

На годишнината ще бъде и настоящият външен министър на Румъния Дънуц Себастиан Некулееску

Споделеният път между Румъния и Бълргария

Припомняме, че от 1 януари 2007 г. България и Румъния стават пълноправни членки на Европейския съюз. Пътят на двете съседни страни обаче не приключва с еврочленството. Двете вървят заедно и по пътя към Шенген. На 31 март 2024 г. двете съседки се присъединяват към Шенген по въздух и вода, а от 1 януари 2025 г. България и Румъния стават пълноправни членове на Шенгенското споразумение, след като отпадат проверките и по сухопътните граници.

В момента България и Румъния са изправени пред едни и същи заплахи в Черно море, а именно руските атаки с дронове срещу търговски кораби. ОЩЕ: 70% от българите искат ЕС да има собствена армия