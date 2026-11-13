Спорт:

70% от българите искат ЕС да има собствена армия

13 ноември 2026, 16:39 часа 1294 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
70% от българите искат ЕС да има собствена армия

Идеята за създаване на отделна армия е получила широка подкрепа във всички 11 анкетирани страни от ЕС в проучване „Тенденции 2026“ на мозъчния тръст за сигурност GLOBSEC. Около 71% от анкетираните европейци искат ЕС да има собствена армия. В Румъния подкрепата е дори 82%, следват ги Литва (78%) и Франция (75%), отбелязва Politico. Дори в страни, традиционно предпазливи по отношение на интеграцията в отбраната, мнозинството от анкетираните подкрепят идеята: около 70% в Полша и България и 69% в Германия.

В същото време желанието за отделна армия не означава недоверие към НАТО. Около 77% от анкетираните (САЩ и Великобритания също са участвалии в проучването) заявяват, че подкрепят запазването на членството в Алианса. В ЕС 78% от респондентите подкрепят идеята за развитие на собствените отбранителни способности на блока, наред с членството в НАТО. 

В същото време европейците активно подкрепят различни форми на личен принос към националната отбрана, включително наборна военна служба. В страни, в които няма наборна служба, 64% подкрепят въвеждането на такава, като най-високите проценти са в Чехия, Франция, Германия и Словакия. 

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Шест от десет анкетирани искат да се увеличат разходите за отбрана, а същият процент са отговорили, че биха защитили лично страната си в случай на нападение. 

В същото време само половината са уверени, че Европа може да гарантира собствената си сигурност без силна подкрепа от САЩ, а само една трета смятат, че страната им е подготвена за голяма криза или война. Следователно над 80% смятат, че европейските страни трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност, ако САЩ намалят ролята си.

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Европейски съюз НАТО европейци наборна служба
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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