След като новият Конгрес, доминиран от демократите, встъпи в длъжност от началото на 2027 година, той ще започне да разследва американския президент Доналд Тръмп и по-точно доходите му с арабски произход.
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Демократите, които спечелиха мнозинство на междинните избори, подготвят мащабно разследване дали Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар са купили влияние в Белия дом чрез бизнес интересите на Тръмп и тези на неговото семейство. Според The Washington Post и трите страни вече са предупредени, че ще се изправят пред въпроси. Този въпрос вече има и по-колоритно название: Златните шейхове на Тръмп.
А какво да се разследва безспорно има: Инвестиционният фонд, управляван от зетя на Тръмп, Джаред Къшнър, е получил 2 милиарда долара от суверенния фонд на Саудитска Арабия - дори когато Къшнър води преговори от името на САЩ за Украйна, Иран и Газа. Инвеститор, свързан с управляващото семейство на ОАЕ, е закупил дял от 500 милиона долара в компанията за криптовалути на семейство Тръмп. А Катар подари на Вашингтон луксозен самолет Boeing на стойност около 400 милиона долара - да го ползва Тръмп по свое усмотрение.
Белият дом нарича обвиненията политически мотивирани. Но от януари демократите ще имат правомощието да призовават свидетели и да изискват финансови документи.
🫰 Trump's Golden Sheikhs: The threat to the president may be far bigger than he thinks And we're not talking about an assassination attempt, which we reported on earlier. Congress is preparing to go after Trump in earnest — starting with the Arab sheikhs. Democrats, who won a majority in the midterm elections, are preparing a sweeping investigation into whether Saudi Arabia, the UAE and Qatar bought influence in the White House through the president's business interests and those of his family. According to The Washington Post, all three countries have already been warned that they will face questions. And there's plenty to investigate. The investment fund run by Trump's son-in-law Jared Kushner received $2 billion from Saudi Arabia's sovereign wealth fund — even as Kushner conducts negotiations on behalf of the US over Ukraine, Iran and Gaza. An investor linked to the UAE's ruling family bought a $500 million stake in the Trump family's cryptocurrency company. And Qatar gifted Washington a luxury Boeing jet worth around $400 million for presidential use. The White House calls the allegations politically motivated. But starting in January, Democrats will have the power to subpoena witnesses and demand financial records.— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
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