Няма атака срещу търговските вериги и магазините. В това увери заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV. Няма атака и срещу немските инвеститори, успокои той, като смята, че КЗК оказва възпиращ ефект. Още: Милиони, скъпи къщи и стотици хиляди доходи: Шефовете на регулаторите забогатяват

Картели и проверки

Според него проблемите идват от българския мениджмънт (препратка: Kaufland България обяви смяна на изпълнителния си директор, той напуска веднага). "Поведението започва вече да се коригира", сигурен е Радомир Чолаков, като уточни, че има други стопански субекти и вериги, които нямат подобни проблеми. Много от пробойните, които съществуваха вече са затворени. Целта на санкцията е да се каже - "хора, спазвайте закона така, както се спазва в другите държави". Задачата на КЗК е да се регулират отношенията между веригите, търговците и производителите, каза още Чолаков.

Той се закани, че ако има нови нарушения, ще има и санкции. Според него цените ще започнат да намаляват, когато посредниците решат да намалят своите маржове. Чолаков каза и, че се чакат резултатите от проверката на T-Маркет.

Зам.-председателят на КЗК посочи, че се разследват общо 8 картела, като се прави анализ в областта на фармацията и лекарствата. Той даде пример, че "един голям немски инвеститор" има господстващо положение в доставката на лекарства.

"Не може даден доставчик да дава определени лекарства само на близки аптеки, а лекарствата трябва да стигат до всички аптеки", подчерта Чолаков.

Той увери, че достъпът до лекарства е гарантиран и няма притеснение - ще бъдат задоволени първо българските пациенти с лекарства и след това, ако има нужда, ще се изнасят лекарства.

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