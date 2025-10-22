Какво е "фъбинг" и как се отразява на личните ни взаимоотношения?

В ерата на екраните, гледането на мобилния телефон, докато партньорът говори, е станало толкова често срещано, колкото и вредно. Това поведение, известно като "фъбинг" (съчетание от думите "телефон" и "пренебрегване"), се състои в игнориране на присъстващия човек, за да се обърне внимание на мобилния телефон. Макар да изглежда безобидно, експерти и специалисти показват, че тази практика подкопава емоционалната връзка между двойките, като кара едната от страните да се чувства по-малко обичана и по-малко ценена.

Снимка: iStock

Някои специалисти са наблюдавали двойки, които са живели заедно по време на пандемията, когато изолацията е засегнала населението, и са установили, че не самото използване на телефона причинява вреда, а чувството на емоционално пренебрегване, което то поражда у тези, които се чувстват игнорирани. Когато човек усеща, че партньорът му предпочита да гледа екрана, вместо да гледа него, се активира реакция на отхвърляне и дистанциране. Дори когато и двамата се поддават на "фъбинг", негативните ефекти не изчезват, тъй като самият факт, че не се чувстват чути, намалява удовлетворението и емоционалната връзка между тях.

Мобилният телефон – тъжен заместител на човешкото общуване

"Фъбингът" може да изглежда като малък жест, като например проверка на уведомление или четене на съобщения по време на разговор, но повтарян с течение на времето, той изпраща ясно и директно послание: "телефонът ми е по-важен от теб". Този модел на поведение е толкова нормализиран, че много двойки не го забелязват, докато не възникне напрежение. Последиците обаче са дълбоки, тъй като това може да намали интимността, да увеличи стреса във връзката и да подкопае самочувствието на човека, който се чувства изоставен.

Снимка: iStock

Много психолози го определят като форма на микропренебрежение, постоянно разкъсване на отношенията, което бавно уврежда емоционалната връзка. При юношите и младите хора то дори се свързва с лоши академични резултати и затруднения в поддържането на вниманието в реални разговори, тъй като мозъкът свиква с незабавната удовлетвореност, която предлагат социалните мрежи.

Поставете граници, за да се свържете в реалния свят

Борбата с "фъбинга" изисква поставянето на технологични граници и насърчаването на съзнателното присъствие. Експерти, като например блогът на "Save The Children", препоръчват да се договорите за време без екрани, например по време на хранене, преди лягане или по време на срещи за двойки.

Снимка: iStock

Също така е важно да се практикува активно слушане, като се обръща истинско внимание на това, което казва другият човек, без да се разсейвате. Друга съществена стъпка е да давате пример, защото ако един от членовете на групата започне да оставя телефона настрана, другият ще има склонност да имитира този жест.

Възстановяването на зрителния контакт, непрекъснатият диалог и малките моменти на съзнателност може да изглеждат като прости действия, но именно тези детайли поддържат живи взаимоотношенията в един свят, наситен с екрани, пише "Marca".