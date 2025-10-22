Прекрасно! Медал за България на Европейското по бокс за ученици

Валери Тодоров осигури нов медал за България от Европейското първенство по бокс за ученици. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков талантът се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма. Така той си гарантира минимум бронзово отличие от шампионата в Будва, Черна гора.

Тодоров проведе отлично срещата си с представителя на Гърция Матиас Логкос. Българинът доминира в хода на целия мач и се поздрави с категорична победа с 5:0 съдийски гласа.

Ден по-рано Ана Добрева се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзов медал в категория до 40 килограма.

