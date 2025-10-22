Най-важните новини за деня: 22 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 октомври 2025 г.

ПЕЕВСКИ СЕ ДОГОВОРИ С БОРИСОВ, ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПОДКРЕПЯ КАБИНЕТА, НО НЯМА ДА УЧАСТВА В НЕГО

Лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски проведоха среща тази сутрин в Народното събрание. На разговорите присъстваха и ръководствата на парламентарните групи на двете партии, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ на официалната страница на партията във Facebook.

"КОРУМПИРАНИЯТ СВЯТ НА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ" ВЛЕЗЕ ОФИЦИАЛНО В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЕС (ВИДЕО)

Формациите в Европейския парламент използваха за собствени политически цели ключов дебат за върховенството на правото в България, който трябваше да се съсредоточи върху ареста на демократично избрания кмет на Варна Благомир Коцев. На 22 октомври се проведе дискусията (без приемане на резолюция) на тема "България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона". Тя бе инициирана от "Обнови Европа" (Renew Europe), в която членува "Продължаваме промяната".

ПЕЕВСКИ ВДИГНА ТОПКАТА, А РАДЕВ Я ОТИГРА: ТИХОМИР БЕЗЛОВ ОБЯСНЯВА КАК (ВИДЕО)

От гледна точка на професионалната охрана на президента Радев, това е огромен проблем - да не може да ползва услугите за охрана от НСО. От политическа гледна точка, Пеевски му вдигна топката и президентът я отигра. Сега път Пеевски ще му отпуска пари за коли.

РАДЕВ СПРЯ С ВЕТО ДВА ЗАКОНА, ОТНЕМАЩИ МУ ВЛИЯНИЕТО В РАЗУЗНАВАНЕТО И ПОДСЛУШВАНЕТО

Президентът Румен Радев наложи вето на два закона, с които управляващото мнозинство от ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало" се опитва да ограничи ролята му при назначаването на ръководителите на специалните служби. След като преди седмица върна за ново обсъждане промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), днес държавният глава блокира и измененията в законите за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и за специалните разузнавателни средства.

АРХИВЪТ НА ПЕТЬО ЕВРОТО И ПЕЕВСКИ: БОЕЦ ПУБЛИКУВА ДАННИ С ТВЪРДЕНИЕ, ЧЕ СА ПРИМЕР

"В НКЖИ се коментира, че координатор и вдъхновител на описаните схеми е скритият собственик на фирмите-изпълнителки, депутатът от ДПС Дилян Пеевски, който при разговори в държавната компания си е служил с имената на Ахмед Доган, почетен председател на Движението за права и свободи, както и на собственика на Корпоративна търговска банка Цветан Василев. Доган и Василев едва ли знаят, че имената им са използвани от Пеевски в определени ситуации ...". Това е началото на само част от документ, за който гражданското движение БОЕЦ твърди, че е един от многото от т.нар. архив на Петьо Еврото (бившия ръководител на столичното следствие Петър Петров).

В НАПАДЕНИЕТО С ЧУК СЕ ВИЖДА СИМВОЛНО ВРЪЩАНЕ КЪМ СТАРИТЕ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ: ЕКСПЕРТИ С КОМЕНТАР ЗА БИТИЯ ПРОКУРОР

"В нападението с чук се вижда нещо символно, защото една метална тръба би била по-удобна, ако се е целяло да бъде убит прокурор Иво Илиев. Има нещо символно и това показва, че се връщаме към едни времена от старите престъпни групи". Това заяви пред bTV адвокат Людмил Рангелов за нападението над бившия заместник-градски прокурор. Още: Бивш правосъден министър за бития прокурор: Със сигурност има мотив, свързан с работата му

СТАЛИН НА АВТОТЕХНИЧЕСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ: ВЕЩО ЛИЦЕ С ОЩЕ СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ПРИ ДЕЛАТА ЗА КАТАСТРОФИ

Сталин на автотехническите експертизи. Така беше определен проф. Станимир Карапетков, който е вещото лице по делото "Сияна". Преди дни бащата на трагично загиналата в катастрофа край Телиш 12-годишна Сияна – Николай Попов, изнесе данни за връзка между едно от вещите лица, изготвило експертизата и поиска отвод. Той обясни, че проф. Карапетков и адвокатът на обвиняемия Явор Нотев са в близки приятелски отношения и това подлага на съмнение експертизата. Почерненият баща поиска от съда отвод на това вещо лице и настоя пред министъра на правосъдието да извърши проверка по всички дела, в които двамата са участвали като вещо лице и като адвокат.

СЛЕД ТРАГЕДИЯТА В НЕСЕБЪР: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА, АКО ПОЛЗВАМЕ АТРАКЦИОНИ. "АКРЕДИТИРАНИ ДРУЖЕСТВА" ЩЕ НИ ПАЗЯТ

Задължителна застраховка "Злополука" на лицата, ползващи атракционни услуги - това се предлага в нов законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Той е публикуван в Портала за обществени консултации на 22 октомври, като вносител е Министерството на транспорта и съобщенията. Обсъжданията ще продължат до 4 ноември, показва справка на Actualno.com. Предложенията идват след трагедията в Несебър, при която на 18 август дете на 8 години падна от около 40 м височина в морето и по-късно почина.

СКОРО: ВЪВЕЖДАТ СЪС ЗАКОН "ТАКСА ВОДОМЕР"

Със 118 гласа "за", 74 "против" и 6 "въздържал се" Народното събрание одобри на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията (ВиК). Проектът въвежда нов модел за ценообразуване на водата и предвижда т.нар. "такса водомер" – потребителите ще заплащат не само реално изразходваното количество, но и фиксирана такса за достъп до услугата, подобно на системата при тока и газа.

КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ В УЧИЛИЩАТА НА ЗАПАД СРЕЩУ ЗУБРЕНЕ В БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ: КЪДЕ ТУК Е "ДОБРОДЕТЕЛИ И РЕЛИГИЯ"

Образователната система, такава каквато я познаваме у нас, отдавна не отговаря на времето, в което живеем. Тя е била създадена да подготвя работници за фабриките, но днес този подход отдавна е остарял, нещо повече - той е дори вреден, тъй като не подготвя децата за бъдещето.

С УКРАЙНА ЩЯЛ ДА ЗАДМИНАВА ЛИНКЪЛН И ВАШИНГТОН: ТРЪМП НАДУВА БАЛОНА, ЕС ПАК ГОТВИ ПЛАН ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ще бъде много трудно да надминем Джордж Вашингтон и Ейбрахам Линкълн, но ще опитаме. Те не спряха 8 войни, наред (да спрем) е и 9-тата, вярвате или не". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и то на фона на пълния му провал да постигне каквото и да е и да изпълни предизборното си обещание да спре войната в Украйна за 24 часа – Още: Тръмп разкри защо е отменил срещата с Путин

REUTERS: РУСИЯ ОФИЦИАЛНО КАЗА НА САЩ КОГА ЩЕ СПРЕ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Русия е повторила предишните си условия за постигане на мирно споразумение с Украйна в частно комюнике, изпратено до САЩ през уикенда (18-19 октомври). Това е бил "неформален документ", в който Кремъл ясно е дал да се разбере, че няма да прави никакви отстъпки от максималистичните си искания, твърди Reuters, позовавайки се на двама американски служители и още един източник, запознат със ситуацията.

РУСКИЯТ ФРАНКЕНЩАЙН ОБЯСНИ КАК СЕ КРАДАТ И ПРЕЧУПВАТ УКРАИНСКИ ДЕЦА (ВИДЕО)

"Аз откраднах дете от Мариупол, взех го в дома си. То не искаше да живее в Русия, пееше песни на украински." Това са думите на една от най-верните съратнички на диктаторския режим на Владимир Путин, т.нар. "детски омбудсман" на Руската федерация Мария Лвова-Белова. Интервюто на Белова е дадено за предаването "Цариград" на Константин Малофеев*. Отвличането на момчето, чието име е Филип Головня, е един от случаите, които довеждат до издаването на заповед за арест от Съда в Хага на диктатора Путин и подчинената му Лвова-Белова - за системно отвличане на украински деца, след като руската армия разрушава градовете, в които те са живели, и убива родителите им.

ПЕТ СЦЕНАРИЯ ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Войната на диктатора Владимир Путин в Украйна продължава вече повече от 1330 дни и се нарежда сред най-дългите военни конфликти в съвременната история. Тя се доближава до продължителността на Първата световна война (1567 дни), като вече е надминала Корейската война (1129 дни) и Испанската гражданска война (988 дни).