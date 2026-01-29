Според нов закон във Франция: "Съпружеските задължения" вече не са задължителни

Френските законодатели единодушно одобриха законопроект, целящ изменение на Гражданския кодекс, за да бъде премахната идеята, че семейните двойки са длъжни да имат редовни сексуални отношения, пише France24.

Това се случва след критики от организации за правата на жените, че съществуващото понятие "съпружески задължения" подкопава концепцията за сексуалното съгласие и на практика позволява изнасилването в рамките на брака.

Текстът, подкрепен от над 120 депутати в долната камара на френския парламент, пояснява, че брачното съжителство не предполага задължение за съпрузите да имат сексуални отношения.

Законопроектът беше внесен в началото на декември 2025 г., за да "гарантира, че съгласието остава основното условие за всеки сексуален акт, включително в рамките на брака".

Документът, подписан от 136 депутати от целия политически спектър – от десницата до Комунистическата партия – предлага, наред с други неща, допълнение към член 215 от Гражданския кодекс, който понастоящем гласи, че "споделеният живот е взаимно задължение на съпрузите".

"Много хора все още погрешно вярват, че споделен живот означава споделено легло", заяви депутатът от партията на "Зелените" Мари-Шарлот Гарен. С предложените законодателни промени се изяснява, че този споделен живот не създава задължение за споделени сексуални контакти.

Сега законопроектът ще трябва да мине и през горната камара на Сената.

Досега - валиден аргумент за развод

Френският граждански кодекс изброява 4 задължения, свързани с брака – вярност, подкрепа, помощ и съжителство, но не споменава изричен ангажимент за сексуални отношения.

Въпреки това, по-стари съдебни решения понякога тълкуват съвместното съжителство като предполагащо интимност, което позволява идеята за "съпружески задължения" да действа на практика.

На ниво законодателни последици, липсата на интимност често се използва като валиден аргумент при бракоразводни дела.

Така например през 2019 г. мъж получи развод във Франция с мотива, че съпругата му е спряла да прави секс с него.

Миналата година обаче най-висшият европейски съд по правата на човека се произнесе в полза на бившата му съпруга, заявявайки, че жена, която отказва да прави секс със съпруга си, не трябва да се счита за "виновна" в правен смисъл в случай на развод.

Миналата година Франция прие принципа за съгласието в дефиницията на изнасилването като престъпление, следвайки примера на други европейски страни като Холандия, Испания и Швеция.