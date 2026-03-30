Срещата Гюров-Зеленски: България ще произвежда дронове съвместно с Украйна

30 март 2026, 21:52 часа 455 прочитания 0 коментара
Срещата Гюров-Зеленски: България ще произвежда дронове съвместно с Украйна

България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. Това бе договорено по време на посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Киев, където той подписа споразумение за отбрана за срок от 10 години. Производството на безпилотни летателни апарати ще се осъществи по програмата на Европейския съюз SAFE - европейският инструмент за превъоръжаване. Разходите по проекти, помагащи на Украйна, може да се отчитат в рамките на 5-те процента от БВП за национална отбрана, които всяка страна-членка на НАТО се стреми да отдели до 2035 година. Целта от 5% беше приета на срещата на върха на НАТО в Хага през юни 2025 година - "Инвестиционен план от Хага" (The Hague Investment Plan), под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп. 

Предвижда се използване на иновативни технологии, тестовете им и специално сътрудничество в областта на защита срещу атаки с дронове. Това споразумение ни дава възможност да се възползваме от украинския опит, а за Украйна има възможност да развива производство далеч от войната, в един по-сигурен формат, обяви Гюров на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски.

„Подписването на това споразумение ни дава възможност да развиваме тези способности заедно и да предоставяме на Украйна възможност да усили своите производствени мощности далеч от войната в един по-сигурен формат и в ЕС, който ще предостави възможности за пласиране на продукцията на европейския пазар, за изпозване на компоненти, които са одобрени от НАТО и ЕС“, каза още той. Подписването на 10-годишното споразумение в сферата на отбраната няма нужда от одобрение от парламента, защото то показва готовност двете държави да работят и е изцяло политически акт, уточни българският служебен премиер.

"Мисля, че нашият опит е безценен. Виждаме агресията в цял свят, връщам се от визита в Близкия изток, където също са изправени пред огромна агресия и то най-вече с дронове "Шахед" – същите, които Русия използва и срещу нас", каза от своя страна Зеленски.

Какво представлява инструментът SAFE?

Програма SAFE, съкратено от Security Action for Europe, е финансов инструмент на ЕС, приет през май 2025 г., предоставящ до 150 милиарда евро под формата на дългосрочни заеми за стимулиране на отбранителната индустрия и съвместни покупки на оръжие от страните членки. България е заявила интерес към средства по програмата за модернизация на армията.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
