Спорт:

Невиждан карък: Обраха наивница, тръгнала да дава 33 000 долара на телефонни измамници (ВИДЕО)

26 февруари 2026, 13:22 часа 215 прочитания 0 коментара
Невиждан карък: Обраха наивница, тръгнала да дава 33 000 долара на телефонни измамници (ВИДЕО)

Рускиня, тръгнала да дава 33 000 долара на телефонни измамници, беше ограбена, преди да даде парите. Крадецът задигнал чатната с парите, докато жената пътувала в автобуса. По-късно е станало ясно, че тя е била на път да предаде огромната сума на измамниците. Според руското Министерство на вътрешните работи крадецът заделил около 11 000 долара за ремонт на апартамент, а останалата сума похарчил.

ОЩЕ: "Преведи пари, изтегли кредит": Телефонни измамници се представят за БНБ

Общите загуби на жената възлизат на около 100 000 долара. Преди това тя е превела още 67 000 долара на телефонните измамници.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Русия кражба телефонни измамници
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес