Невиждан карък: Обраха наивница, тръгнала да дава 33 000 долара на телефонни измамници (ВИДЕО)

Рускиня, тръгнала да дава 33 000 долара на телефонни измамници, беше ограбена, преди да даде парите. Крадецът задигнал чатната с парите, докато жената пътувала в автобуса. По-късно е станало ясно, че тя е била на път да предаде огромната сума на измамниците. Според руското Министерство на вътрешните работи крадецът заделил около 11 000 долара за ремонт на апартамент, а останалата сума похарчил.
ОЩЕ: "Преведи пари, изтегли кредит": Телефонни измамници се представят за БНБ
Общите загуби на жената възлизат на около 100 000 долара. Преди това тя е превела още 67 000 долара на телефонните измамници.
In Russia, woman robbed of $33,000 she was taking to scammers— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026
A man stole a package of cash from a female passenger during a bus ride. It was later выяснилось that she was on her way to hand over $33,000 to fraudsters.
According to Russia’s Interior Ministry, the suspect set… pic.twitter.com/mopmKqRqpS