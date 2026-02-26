Пречупен е гръбнакът на руската военна машина: 1,2 млн. души вече не са в безопасност

Украинските OSINT групи Lex Talionis и OsintVarta направиха много сериозен удар като публикуваха интерактивна карта на 6088 предприятия от руския военно-промишлен комплекс от Калининград до Владивосток. Заедно с това разкриха и личните данни на 1,2 милиона служители (паспорти, телефонни номера, имейл адреси, пощенски адреси, данъчни номера). Разкритието е кулминацията на многоетапна разузнавателна операция, която нанася тежък удар на руската военна машина.

Интерактивната база може да бъде филтрирана по 16 производствени категории. Всяко предприятие е показано с дейността си и специфичните оръжия, които разработва, като е направена категоризация в 16 различни сектора: производство на ключови компоненти (1320 обекта), обекти, извършващи ремонт (1231), заводи за радио комуникации и електронно заглушаване (420), авиация (399), бронирана техника (332), корабостроене (314), ракетни и артилерийски системи (107), боеприпаси (126), дронове (47) и т.н.

При това само 2290 от тези предприятия към момента са обект на санкции. Останалите 3798 все още не са обхванати от западните санкции.

Както отбелязва сайтът Militarnyi - служители в големи производители на оръжие като концерна "Калашников" и "ОДК-Сатурн" (реактивни двигатели за руската военна авиация) загубиха анонимността си за една нощ.

Хакерите заявяват, че са потвърдили данните преди публикуването им, което позволява на специалистите да проследят как Русия развива военните си технологии. Базата данни за служителите е свободно достъпна за изтегляне.

Нещо повече - хакерите предлагат награди за нови изтичания на информация. Те отправят призив към хакери и експерти от цял свят да предоставят полезни масиви от данни, достъп до вътрешни мрежи и критични документи за руската военна индустрия срещу заплащане като базата данни постоянно ще се актуализира.

