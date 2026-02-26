Заради вербуваните затворници: Връзката между престъпление и наказание в Русия е прекъсната

Руски войници са убили и осакатили над хиляда души, откакто са се завърнали от войната в Украйна, според данни на изданието „Верстка“. Най-малко 551 души са загинали в резултат на престъпления, извършени от военнослужещи в Русия. За тези смъртни случаи са образувани наказателни дела по различни закони, три от които са за подбуждане към употреба на наркотици. Този брой включва и 78 души, загинали при фатални пътнотранспортни произшествия, причинени от войници, завръщащи се от фронта.

Убийство не за първи път

142 души са осъдени за убийство, не за първи път. Участието във войната срещу Украйна обаче е смекчаващо вината обстоятелство в руските съдилища. В 90% от наказателните дела съдиите са счели това за така. Според изчисленията на Верстка, повече от половината от жертвите на целенасочени убийства са загинали от ръцете на бивши затворници, вербувани да се бият в наказателните колонии. Подобен случай беше описан от Mediazona през декември. 50-годишният Михаил Молочков получи 18-годишна присъда в наказателна колония в Екатеринбург.

През юни 2024 г., след като избяга от военно поделение, той изгори двама души живи в град Сарапул, Удмуртия. Той заминава на фронта предходната година от наказателна колония, където излежавал 11-годишна присъда. Това е последната му присъда; преди това той е осъден за убийство, кражба и причиняване на тежка телесна повреда, довела до смърт. На новия си процес Молочков пледира „да не бъде наказан сурово“, заявявайки желанието си да „отиде в Северния военен окръг“.

Безработни

Около четвърт милион руски войници остават безработни след завръщането си от войната в Украйна. Тази цифра беше публично оповестена преди месец от Сергей Новиков, ръководител на отдела за обществени проекти в администрацията на руския диктатор Владимир Путин.

„Имаме доста голяма „сива зона“ – десетки хиляди хора, които не са си намерили работа. Те са се върнали, не работят, или харчат парите, които са получили, или се прехранват по други начини. Като цяло 250 000 души са безработни. Разбира се, трябва да се справим с това“, отбеляза той. Новината, цитираща Новиков, беше публикувана от държавната информационна агенция РИА Новости, но заглавието и текстът по-късно бяха пренаписани, като числото беше заменено с думите „десетки хиляди“. Оригиналната версия остава архивирана.

Затворници и от Азия

"Те вербуват не само руски затворници, но и затворници от други страни, предимно от Централна Азия. Защо? Защото им е по-лесно да влияят на тази категория затворници. През януари узбекската телевизия излъчи филм, продуциран от Службата за държавна сигурност на Узбекистан, който предупреждава за опасностите от вербуването на узбекски граждани в руски затвори, предупреждава срещу това и че те ще бъдат наказани за наемничество. Има тенденция да се арестуват всички, включително чуждестранни граждани, жени, включително категории хора, които според президентския указ не могат да бъдат задържани, като например осъдените за педофилия.", коментира за "Настоящее время" ръководителя на фондация "Русь сидящая" Олга Романова.

Не стигат до колониите

Освен това съществува тенденция хората изобщо да не достигат до затворническите колонии; те биват отвеждани от следствените арести, дори преди съдебен процес, независимо дали са неосъдени или са разследвани. Това вече е законно, съгласно руското законодателство. Те биват отвеждани не само от следствените арести, но и когато се приближават до следствения арест, когато са задържани от полицията и когато са оковани с белезници. Можете веднага да подадете жалба за отиване на фронта. И ще отидете на фронта, без дори да стъпите в затвора. И полицията ще обяви награда от 100 000 рубли за главата ви, ако решите да го направите, пояснява още Романова.

По думите ѝ, както системата на наказателното правосъдие, така и правната система като цяло са унищожени, защото връзката между престъплението и наказанието е прекъсната: "Това не е предизвикателство, а огромен проблем. Затворите са пренаселени с бивши участници във войната. Други участници във войната идват при тях и ги вербуват отново. Някои се присъединяват за първи път, други - многократно. Омбудсманът в Коми наскоро заяви, че сме постигнали голям успех: връщаме много ветерани от войната от затвора, за да се бият отново. Всичко е на конвейер."

"Такива герои – няма да кажа нищо за хората – са предпочитани, защото не се страхуват от кръв, не се страхуват да убиват и вероятно вече имат много опит", обяснява още Романова.

