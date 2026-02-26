Докато се мъчи на фронта: Русия успешно сплашва Запада да не праща войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин безспорно от години печели войната със Запада на фронта на пропагандата и постига успехи дори сега, когато на реалния фронт в Украйна се превръща в съвременния цар Пир I. Такъв извод спокойно може да бъде направен от материал на британското издание The Telegraph. В него се казва, че някои членове на Коалицията на желаещите са "дали назад" относно ангажимент за изпращане на войници в Украйна след заплахите на Путин и Кремъл, че такива западни части на украинска земя ще се превърнат в легитимна руска цел.

По-точно – поне два високопоставени дипломатически източника споделят, че някои членове на Коалицията на желаещите са повдигнали темата за изпращане на „различен вид сили“ предвид руските изявления, а оценката на един от източниците е, че европейски държави всъщност дават на Путин право на вето какво да прави коалицията що се отнася до пращане на войници, за да има мир в Украйна. Влияние за такова поведение на западни държави вероятно оказва и периодичното дрънкане на ядрени оръжия от руска страна – ОЩЕ: Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие под явно изфабрикуван претекст (ВИДЕО)

А че Путинова Русия за момента не помръдва и на милиметър в преговорите личи от пореден материал – този път на руското издание "Вьорстка", базиран на негов източник от "кухнята" на Кремъл. Въпроси като украинско и международно признание, че окупирани от руснаците украински земи са руски и присъствието на военни контингенти от страни-членки на НАТО в Украйна си остават неразрешими. По-важното в материала обаче е, че източникът твърди следното за визията на Путин – иска да протаква мирните преговори, като симулира активност, за да избегне ескалация на войната в посока, която ще е неблагоприятна за Русия.

На този фон, клишетата от „медиатора“ САЩ за мира в Украйна валят като дъжд. Пореден в редичката беше американският вицепрезиент Джей Ди Ванс. Пред Fox News той обясни как "очевидно руснаците имат някои червени линии, украинците имат някои червени линии" и се оказало много по-трудно да се стигне до мир, докато Доналд Тръмп мислел, че ще е лесно. Продължаваме да работим, уточни бодряшки Ванс:

This man is so exhausting. US VP Vance said Donald Trump has instructed his team to work to end the killings between Ukraine and Russia. He said the US has held very thorough talks with both sides and that while it is difficult, progress is being made. pic.twitter.com/TaBAodrd7d — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Междувременно, Украйна не разчита на кухи думи и се готви усилено за повече дни на война. Украинският министър на отбраната Михайло Федоров посочи, че продължава изграждането на антидрон мрежи за защита на важни пътища в пограничните райни на Украйна. 125 километра са покрити през февруари, през март темпото трябва да е по 20 километра на ден. Украински военни телеграм канали обаче се оплакват от състоянието на пътищата например западно от Краматорск и Лозово:

Ukraine has accelerated construction of anti drone nets in border areas to protect key roads near the front line, Defense Minister Fedorov said. An additional 1.6 billion hryvnias was allocated, with 125 km covered in February and plans to reach 20 km per day in March. #Ukraine pic.twitter.com/sNydIT9xEP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

От украинското командване "Юг" увериха, че Украйна се готви да брани Одеса и Одеска област от руска сухопътна инвазия. Прави се кръгова отбрана, със съответните фортификационни съоръжения, логистични точки и складове за боеприпаси и т.н. Върви подготовка и "тренировки" как да се действа при съответна заплаха, за което се обучават в синхрон както доброволчески формирования, така и цивилното население:

Odesa and the wider region are building circular defenses to counter potential attacks from land and sea, the head of Territorial Defense Forces South said. Anti tank ditches and other engineering structures are being constructed as Russia calls the city a “Russian city.”… pic.twitter.com/qWtV5JV6WS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

И още – украинските OSINT общности Lex Talionis и OsintVarta публикуваха интерактивна карта с над 6000 обекта от военно-промишления комплекс на Руската федерация заедно с личните данни на 1,2 милиона служители, съобщи укаинското издание "Милитарний". За всяко предприятие има подробно досие – какво произвежда, къде точно се намира и дори лични данни на 1,2 млн. техни служители, включително директори и мениджъри (адреси, телефонни номера, имейли). В картата влизат общо 6088 руски предприятия, 2290 от тях са под западни санкции:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Покровск явно вече е в руски ръце, изглежда още от януари месец насам, но от това не последва срив на украинската отбрана на фронта. Няма никакви индикации за съществен руски напредък където и да е, включително в Донбас и по-специално към крепостния пояс Славянск – Краматорск, като и двата града са значително по-големи от Покровск. В самия град не сме засичали движение на украински войници от 28 януари – на руската армия ѝ отне 2 години да стигне от Авдеевка (около 40-тина километра) и да превземе града, който беше с население от около 60 000 души преди подпалената от Путин пълномащабна война. Това гласи нова оценка на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Припомняме, че в ежедневните сводки на украинския генщаб Покровск все още често присъства като арена на боеве – вероятно става въпрос за постоянни операции с дронове и откъслечни с пехота.

A combat ground robotic system destroyed two Russians near Pokrovsk after they attempted to infiltrate under cover of fog. The platform from Ukraine’s 32nd Separate Mechanized Brigade was lying in ambush and opened fire with its combat module as the enemy approached. #Ukraine pic.twitter.com/K16RdSFvMJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Fighters of the 3rd Regiment of the Special Operations Forces eliminated the Russians and rescued a wounded soldier using an unmanned ground vehicle near Pokrovsk.https://t.co/VWlj814dYb pic.twitter.com/RmobdwSNVz — WarTranslated (@wartranslated) February 25, 2026

Рязък скок в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 25 февруари са станали 235 бойни сблъсъка спрямо 164 на 24 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 222 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 2 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3222 изстреляни снаряда, като това е с около 70 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5271 FPV дрона, което е с около 700 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много са руските пехотни атаки в Покровското направление – 57 отбити там, като украинският генщаб този път не посочва Покровск като място на активни бойни действия, а Мирноград излезе от украинската сводка устойчиво от десетина дни насам, като в този период присъстваше само веднъж. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов казва, че вече руснаците се мъчат да напреднат от юг на север към Добропиля, засега без успех, както и че превръщат Селидово, южно от Покровск, в основен прифронтови център – със складове за оръжие, импровизирани казарми за войници, полеви болници, складове за хранителни продукти, военна техника. Още 36 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" съобщава за данни за украински напредък в района. 18 руски пехотни атаки са проведени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В Лиманското направление е имало 11 руски пехотни атаки, а по 12 са станали в Южнослобожанското направление (района на Вовчанск) и Севернослобожанското направление (пограничния район на Суми и Курска област).

Ukrainian paratroopers from the 46th Separate Airmobile Brigade destroyed a Russian tank, vehicles and infantry on the Pokrovsk axis over the past week. Coordinated strikes also hit communications equipment, shelters and enemy drone units. #Ukraine pic.twitter.com/w6ZKW42iVy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Бунятов коментира и специално Лиманското направление – той пише в канала си в Телеграм, че руските опити за пробиви чрез малки щурмови групи са хаотични и повечето биват пресичани, но и че има сериозни проблеми с логистиката, а подобряването на времето съвсем ще влоши положението на украинската отбрана при Крива Лука. Това е ключова точка южно от Лиман. Бунятов казва и, че в руски телеграм канали има тревога – че доставени им FPV дронове с оптични кабели са дефектни, взривяват се и са дадени жертви сред руски войници, а такива доставени дронове вече са няколко хиляди.

Украинският военен канал "Офицер" твърди, че в Купянск,, където за последните 24 часа е имало 8 руски пехотни атаки, ситуацията си остава сложна – градът не е напълно прочистен от руски войници, а вече има подновени опити на основните руски сили пак да влязат в него. При наличието на толкова много дронове е трудно на пехотата и специалните части да прочистят всяка една потенциална вражеска позиция, коментира каналът. Според него, битката за Купянск ще се проточи дълго и успехите ще са променливи. Няма промяна в ситуацията последните 24 часа в Купянск, твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора".

С помощта на авиобомба, руската армия удари стена на язовир на река Казений Торец в района на боевете за Константиновка, до Осиково. Това ще затрудни логистиката на украинската армия:

Russian forces struck a dam with a FAB-3000 aerial bomb near Kostiantynivka in the Donetsk region. The aim of the attack is to disrupt logistics, and such devastating strikes could also lead to flooding. pic.twitter.com/odjFfBAOgu — WarTranslated (@wartranslated) February 25, 2026

Operators of the Cursed Empire unit struck two vans, three cars, two motorcycles, three artillery pieces, a supply sled, a buggy and three antennas on the Kostiantynivka axis. #Ukraine pic.twitter.com/G1yp2CXklb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Руското военно министерство съобщи за само 17 свалени далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия за периода 23:00 часа на 25 февруари – 7:00 часа на 26 февруари московско време. 7 от тях са свалени над Брянска област, 4 – на Тулска област, още 2 – над Калужка, има и 2 свалени дрона над акваториите на Черно и Азовско море. Но между 20:00 часа и 23:00 часа на 25 февруари са свалени 60 дрона, като 27 от тях са свалени над Крим, още 9 – над Черно море.