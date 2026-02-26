Река Марица застрашава жилищни райони в Гърция

Трети ден жителите на селища по бреговете на река Марица, известна за гърците като Еврос в Североизточна Гърция, са в повишена готовност, тъй като нивата на водата са над прага от 6,4 метра и заплашват жилищните райони, предаде гръцкото издание Kathimerini. Обилните валежи в региона през последните дни наводниха десетки хиляди акра земеделска земя и отнесоха насипи, пише още гръцката медия.

Местните власти заявиха, че очакват наводненията да започнат да отшумяват след 28 февруари, тъй като количествата вода, постъпващи от съседна България, намаляват, което ще облекчи натиска върху засегнатата инфраструктура.

Щети за четири района

Районите Мандра, Лавара, Аморио и Дидимотихо претърпяха големи щети, като фермерите оплакваха загубената си реколта, тъй като части от тези селища останаха потопени във вода.

В по-широкия район извън Лавара, разположен на пътя, свързващ Дидимотихо и Суфли, нивото на водата достигна седем метра, като властите определиха следващите няколко часа като особено критични.

Местните пътища бяха затворени, а държавните органи се съсредоточиха върху предотвратяването на навлизането на наводнителни води в селото.

Припомняме, че предните дни реката създаде проблеми и с Турция, където е известна като Мареч. Съобщаваше се за наводнения на източния бряг на реката в турска територия, като наводнителните води са засегнали района на Одрин. ОЩЕ: Река Марица преля: Последствията са извън България (ВИДЕО)