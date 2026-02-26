Мария Цънцарова обяви каква е следващата стъпка след раздялата с bTV

Мария Цънцарова се завръща в публичното пространство - този път като преподавател. Журналистката ще води курса "Политическа журналистика" във Факултета по славянски филологии, съобщиха от учебното заведение.

От факултета посочват, че приветстват Цънцарова като част от преподавателския екип и определят включването ѝ като възможност студентите да работят с журналист "с ясно изразена професионална позиция, опит и чувствителност към обществените процеси". Първата ѝ лекция е предизвикала сериозен интерес и се е превърнала в дискусия, която е продължила и след формалния край на занятието.

Според организаторите курсът "Политическа журналистика" има амбицията да бъде пространство за критично мислене и диалог, както и мост между академичната среда и реалната журналистическа практика - нещо, което те определят като ключово за подготовката на бъдещите журналисти.

Припомняме, че на 19 декември миналата години bTV обяви, че променя формата на "Тази сутрин" и Цънцарова няма да е част от него. Тогава репортерите Росен Цветков и Гергана Венкова временно поеха ефира. Екранният партньор на Цънцарова Златимир Йочев стана водещ на "Интервюто на деня" след централната емисия на новините.